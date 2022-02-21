Розповідаємо про три звичайні кухонні інструменти, за допомогою яких можна легко відокремити білки від жовтків. Ви їх точно знайдете в себе вдома.

Цікаво Добре кіно на вихідні: 11 фільмів, які піднімуть настрій

Лійка

Поставте лійку над склянкою та розбийте туди яйце. Білок стече через шийку в склянку, а жовток залишиться у верхній частині лійки.

Ідеї Новини Лайфхаки Досягай
Як відокремити за допомогою лійки / Фото 5-Minute Crafts

Ополоник

Тримайте ополоник над мискою та збийте на неї яйце. Білок стече в миску, а жовток залишиться на шумівці.

Ідеї Лайфхаки Досягай
Ополоник теж легко відокремлює яйце / Фото 5-Minute Crafts

Ложка

Розбийте в миску яйце. Візьміть ложку та обережно відокремте жовток від білка.

Ідеї Досягай Лайфхаки
Витягніть жовток ложкою / Фото 5-Minute Crafts