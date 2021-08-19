Смачні в'ялені томати: як легко приготувати вдома
19 серпня 2021 , 22:00Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерії Чепішко
В'ялені помідори – це неймовірно смачно. Їх використовують у приготуванні пасти, піци та інших страв.
Ця закуска вважається відмінним антидепресантом, адже покращує роботу нервової системи. Як приготувати в'ялені томати вдома – розповіла українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.
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Бюджетні в'ялені томати в домашніх умовах
В'ялені томати – "делікатес", який в магазині продається за високою ціною, а насправді стоїть доволі дешево! Приготувати їх вдома дуже легко,
– зазначила Валерія Чепішко.
Інгредієнти:
- Маленькі м'ясисті помідори (Черрі, вершки та ін.) – 1 кілограм.
- Часник – 6 зубчиків.
- Оливкова олія.
- Італійські трави.
- Сіль.
В'ялені помідори – відмінне доповнення до різних страв / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Помідори розрізаємо навпіл і викладаємо на деко з фольгою або пергаментним папером.
- Посипаємо томати сіллю й травами.
- У хаотичному порядку розкладаємо нарізаний часник і скроплюємо оливковою олією.
- Ставимо в розігріту до 80 градусів духовку приблизно на 4 години (режим верх/низ і періодично відкриваємо дверцята, щоб виходила волога).
- Готові помідори викладаємо в банку шарами: томати, трави, часник, оливкова олія і повторюємо комбінацію.
- Закриваємо банку і даємо повністю охолонути. Зберігати закуску потрібно в холодильнику. ⠀