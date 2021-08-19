Ця закуска вважається відмінним антидепресантом, адже покращує роботу нервової системи. Як приготувати в'ялені томати вдома – розповіла українська фуд-блогерка Валерія Чепішко.

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Бюджетні в'ялені томати в домашніх умовах

В'ялені томати – "делікатес", який в магазині продається за високою ціною, а насправді стоїть доволі дешево! Приготувати їх вдома дуже легко,
– зазначила Валерія Чепішко.

Інгредієнти:

  • Маленькі м'ясисті помідори (Черрі, вершки та ін.) – 1 кілограм.
  • Часник – 6 зубчиків.
  • Оливкова олія.
  • Італійські трави.
  • Сіль.

В'ялені помідори – відмінне доповнення до різних страв / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Помідори розрізаємо навпіл і викладаємо на деко з фольгою або пергаментним папером.
  • Посипаємо томати сіллю й травами.
  • У хаотичному порядку розкладаємо нарізаний часник і скроплюємо оливковою олією.
  • Ставимо в розігріту до 80 градусів духовку приблизно на 4 години (режим верх/низ і періодично відкриваємо дверцята, щоб виходила волога).
  • Готові помідори викладаємо в банку шарами: томати, трави, часник, оливкова олія і повторюємо комбінацію.
  • Закриваємо банку і даємо повністю охолонути. Зберігати закуску потрібно в холодильнику. ⠀