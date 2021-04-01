Коли руки з того місця: фантастична краса з буденних предметів

Джерело:Figyelj
Багата наша земля на таланти! Одні співають, інші танцюють, а хтось зі звичайних речей робить справжні шедеври. Утім, щоб створювати таку красу, потрібні не лише природний хист та художній смак, а й чимале терпіння.
Перегляньте нашу чудову добірку й погодьтеся: руки в цих майстрів ростуть таки з правильного місця. Дивуйтесь і надихайтесь!
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj