Коли руки з того місця: фантастична краса з буденних предметів

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Джерело:

Figyelj

Багата наша земля на таланти! Одні співають, інші танцюють, а хтось зі звичайних речей робить справжні шедеври. Утім, щоб створювати таку красу, потрібні не лише природний хист та художній смак, а й чимале терпіння.

Перегляньте нашу чудову добірку й погодьтеся: руки в цих майстрів ростуть таки з правильного місця. Дивуйтесь і надихайтесь!

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1. Підлога у під'їзді, зроблена з монет

Фото figyelj

2. Портрет з пряжі та цвяхів

Фото figyelj

3. Оригінальний стіл, зроблений своїми руками

Фото figyelj

4. Як вам така крашанка?

Фото figyelj

5. Цю підвіску з дроту було створено за 40 годин

Фото figyelj

6. Нестандартний настінний годинник з кольорових олівців

Фото figyelj

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7. Портрет Ван Гога із закусок

Фото figyelj

8. Стильний елемент декору з надпалених дров

Фото figyelj

9. "Клаптик" осені в мініатюрному ґудзику

Фото figyelj

10. Іграшка, зроблена своїми руками

Фото figyelj

11. Торт із чорничною начинкою

Фото figyelj

12. Портрет близької людини, зроблений з 13 тисяч гральних кубиків

Фото figyelj