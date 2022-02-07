Вправи на прес для тих, хто не любить скручування: 3 альтернативні способи накачати кубики

Вправ на прес багато не буває. Ми уже розповідали, як працювати над м'язами живота без скручувань. Ловіть ще один сет за схожою технікою.

Часом традиційні скручування на прес набридають, а буває, що вони й зовсім протипоказані тим, хто має проблеми зі спиною чи попереком. Крім цього, будь-які м'язи потрібно постійно "дивувати", урізноманітнюючи тренування – так результат буде помітний набагато швидше. Словом, кубики також можна накачати різними способами.

І ще Олімпіада-2022 в Пекіні: де дивитися спортивні змагання

Тренер Кирило Торос показав вогненну добірку вправ на прес без скручувань.

3 незвичайні вправи на прес у домашніх умовах

Вам знадобиться проста ганчірка або рушник. Поставте п'ятки на тканину, підійміть таз з підлоги, на видиху таз відведіть назад, а ноги підтягуйте м'язами живота, на вдиху – в початкове положення.

Станьте у планку, на видиху відведіть таз вверх, на вдиху – у початкове положення. При виконанні вправи тримайте прес у напруженні.

Продовжуйте стояти у планці, але тепер на видиху підтягніть коліна до живота, на вдиху – у початкове положення.

Пропустили прем’єру довгоочікуваного фільму чи серіалу? Не засмучуйтесь, адже на OLL.TV можна знайти всі головні кіноновинки. Реєструйтесь на онлайн-платформі та легально дивіться улюблені стрічки у високій якості.Аби досягти бажаних результатів, потрібно ще й дотримуватися дефіциту калорій.

Читайте також 5 вправ на все тіло: щоденне домашнє тренування у відео

Текст публікації Кирила Тороса:

Прес без скручувань!