Иногда традиционные скручивания на пресс надоедают, а бывает, что они и вовсе противопоказаны тем, кто испытывает проблемы со спиной или поясницей. Кроме этого, любые мышцы нужно постоянно "удивлять", разнообразя тренировки – так результат будет заметен гораздо быстрее. Словом, кубики также можно накачать разными способами.

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Тренер Кирилл Торос показал огненную подборку упражнений на пресс без скручиваний.

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3 необычных упражнения на пресс в домашних условиях

Вам понадобится простая тряпка или полотенце. Поставьте пятки на ткань, поднимите таз с пола, на выдохе таз отведите назад, а ноги подтягивайте мышцами живота, на вдохе – в исходное положение.

Станьте в планку, на выдохе отведите таз вверх, на вдохе – в исходное положение. При выполнении упражнения держите пресс в напряжении.

Продолжайте стоять в планке, но теперь на выдохе подтяните колени к животу, на вдохе – в исходное положение.

Важно! Чтобы добиться желаемых результатов, нужно еще и соблюдать дефицит калорий.

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Текст публикации Кирилла Тороса: