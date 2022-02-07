Иногда традиционные скручивания на пресс надоедают, а бывает, что они и вовсе противопоказаны тем, кто испытывает проблемы со спиной или поясницей. Кроме этого, любые мышцы нужно постоянно "удивлять", разнообразя тренировки – так результат будет заметен гораздо быстрее. Словом, кубики также можно накачать разными способами.
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Тренер Кирилл Торос показал огненную подборку упражнений на пресс без скручиваний.
3 необычных упражнения на пресс в домашних условиях
- Вам понадобится простая тряпка или полотенце. Поставьте пятки на ткань, поднимите таз с пола, на выдохе таз отведите назад, а ноги подтягивайте мышцами живота, на вдохе – в исходное положение.
- Станьте в планку, на выдохе отведите таз вверх, на вдохе – в исходное положение. При выполнении упражнения держите пресс в напряжении.
- Продолжайте стоять в планке, но теперь на выдохе подтяните колени к животу, на вдохе – в исходное положение.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Пресс без скручиваний!