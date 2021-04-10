Італійський візажист малює приголомшливі тривимірні ілюзії на своєму обличчі

Джерело:Інстаграм Luca Luce
Люка Люче з Мілана – майстер не тільки звичайного, а й тривимірного макіяжу. На його голові з’являються вражаючі ілюзії, що спантеличують, а іноді навіть лякають.
Своїми художніми експериментами італійський візажист демонструє силу макіяжу. Він викривляє форму голови, риси обличчя, плутає й перенаправляє їх, створюючи неймовірні сюрреалістичні композиції.
До теми 13 годин на макіяж: візажистка створює дивовижні оптичні ілюзії – фото
Кубічне обличчя / Фото Luca Luce
Роздивляючись його твори, можна відчути спантеличення від того наскільки вони виглядають реалістичними. Він доволі часто поповнює свою сторінку в інстаграмі своїми новими роботами. Багато його фотографій з тримірною ілюзією миттєво стали вірусними.