Італійський візажист малює приголомшливі тривимірні ілюзії на своєму обличчі

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Джерело:

Інстаграм Luca Luce

Люка Люче з Мілана – майстер не тільки звичайного, а й тривимірного макіяжу. На його голові з’являються вражаючі ілюзії, що спантеличують, а іноді навіть лякають.

Своїми художніми експериментами італійський візажист демонструє силу макіяжу. Він викривляє форму голови, риси обличчя, плутає й перенаправляє їх, створюючи неймовірні сюрреалістичні композиції.

До теми 13 годин на макіяж: візажистка створює дивовижні оптичні ілюзії – фото

Як усе почалося

  • Люка Люче працює візажистом телевізійних знаменитостей приблизно 20 років.
  • У 2014 році чоловік вирішив спробувати щось нове та створити макіяж оптичної ілюзії.
  • Спочатку він використовував свої руки як полотно. Він розмальовував їх так, що вони виглядали так, ніби відсутні якісь деталі.
  • Потім він перейшов до голови та обличчя, використовуючи їх для створення своїх приголомшливих творів мистецтва.


Свічка / Фото Luca Luce


Кубічне обличчя / Фото Luca Luce


Робот / Фото Luca Luce

Тривимірна ілюзія від Люче

Роздивляючись його твори, можна відчути спантеличення від того наскільки вони виглядають реалістичними. Він доволі часто поповнює свою сторінку в інстаграмі своїми новими роботами. Багато його фотографій з тримірною ілюзією миттєво стали вірусними.