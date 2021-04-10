Італійський візажист малює приголомшливі тривимірні ілюзії на своєму обличчі
Люка Люче з Мілана – майстер не тільки звичайного, а й тривимірного макіяжу. На його голові з’являються вражаючі ілюзії, що спантеличують, а іноді навіть лякають.
Джерело:Інстаграм Luca Luce
Своїми художніми експериментами італійський візажист демонструє силу макіяжу. Він викривляє форму голови, риси обличчя, плутає й перенаправляє їх, створюючи неймовірні сюрреалістичні композиції.
До теми 13 годин на макіяж: візажистка створює дивовижні оптичні ілюзії – фото
Як усе почалося
- Люка Люче працює візажистом телевізійних знаменитостей приблизно 20 років.
- У 2014 році чоловік вирішив спробувати щось нове та створити макіяж оптичної ілюзії.
- Спочатку він використовував свої руки як полотно. Він розмальовував їх так, що вони виглядали так, ніби відсутні якісь деталі.
- Потім він перейшов до голови та обличчя, використовуючи їх для створення своїх приголомшливих творів мистецтва.
Кубічне обличчя / Фото Luca Luce
Тривимірна ілюзія від Люче
Роздивляючись його твори, можна відчути спантеличення від того наскільки вони виглядають реалістичними. Він доволі часто поповнює свою сторінку в інстаграмі своїми новими роботами. Багато його фотографій з тримірною ілюзією миттєво стали вірусними.
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