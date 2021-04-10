Итальянский визажист рисует пугающие трехмерные иллюзии на своем лице
Люка Люче из Милана – мастер не только обычного, но и трехмерного макияжа. На его голове появляются потрясающие иллюзии, которые озадачивают, а порой даже пугают.
Источник:Инстаграм Luca Luce
Своими художественными экспериментами итальянский визажист демонстрирует силу макияжа. Он искажает форму головы, черты лица, путает и перенаправляет их, создавая невероятные сюрреалистические композиции.
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Как все началось
- Люка Люче работает визажистом телевизионных знаменитостей примерно 20 лет.
- В 2014 году мужчина решил попробовать что-то новое и создать макияж оптической иллюзии.
- Сначала он использовал свои руки как холст. Он разрисовывал их так, что они выглядели так, будто отсутствуют какие-то детали.
- Затем он перешел к голове и лицу, используя их для создания своих потрясающих произведений искусства.
Кубическое лицо / Фото Luca Luce
Трехмерная иллюзия от Люче
Разглядывая его работы, можно почувствовать замешательство от того насколько они выглядят реалистичными. Он довольно часто пополняет свою страницу в инстаграме своими новыми работами. Многие его фотографии с трехмерной иллюзией мгновенно стали вирусными.
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