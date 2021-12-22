Вітамінна бомба: рецепт фруктово-ягідного чаю з ожиною

Зимова пора – ідеальна можливість провести час з близькими, огорнувшись теплом й затишком рідної домівки. Найкращим доповненням сімейного вечора стане новорічна кінострічка, м'яка ковдра та смачний чай.

Пропонуємо спробувати рецепт насиченого фруктово-ягідного чаю, основним інгредієнтом якого є ожина. Такий напій не лише подарує незабутній смак, а й підвищить імунітет.

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Вітамінний чай

Вам знадобиться:

жменя ожини (свіжої або замороженої);

цукор – 2 столові ложки;

половина яблука;

апельсин – 1 штука;

трохи м'яти;

окріп.

Приготування у три кроки

Спершу перетріть ожину, додавши цукор та сік половини апельсина. Покладіть отриману суміш, шматочки апельсина і яблука, а також листочки м'яти у чайник. Залийте окропом і залиште настоятися впродовж 5 хвилин.

Цікава ідея

Доволі ефектно подати такий чай у "горнятках-серцях". Не сумнівайтеся, ваші рідні будуть зворушені!

Незвичайні чашки / Фото Pinterest