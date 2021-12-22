Предлагаем попробовать рецепт насыщенного фруктово-ягодного чая, основным ингредиентом которого является ежевика. Такой напиток не только подарит незабываемый вкус, но и повысит иммунитет.

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Витаминный чай

Вам понадобится:

горсть ежевики (свежей или замороженной);

сахар – 2 столовые ложки;

половина яблока;

апельсин – 1 штука;

немного мяты;

кипяток.

Приготовление в три шага

Сначала перетрите ежевику, добавив сахар и сок половины апельсина. Положите получившуюся смесь, кусочки апельсина и яблоки, а также листики мяты в чайник. Залейте кипятком и оставьте настояться в течение 5 минут.

Интересная идея

Довольно эффектно подать такой чай в "кружках-сердцах". Не сомневайтесь, ваши родные будут тронуты!

Необычные чашки / Фото Pinterest

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