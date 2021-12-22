Предлагаем попробовать рецепт насыщенного фруктово-ягодного чая, основным ингредиентом которого является ежевика. Такой напиток не только подарит незабываемый вкус, но и повысит иммунитет.

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Витаминный чай

Вам понадобится:

  • горсть ежевики (свежей или замороженной);
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • половина яблока;
  • апельсин – 1 штука;
  • немного мяты;
  • кипяток.

Приготовление в три шага

  1. Сначала перетрите ежевику, добавив сахар и сок половины апельсина.
  2. Положите получившуюся смесь, кусочки апельсина и яблоки, а также листики мяты в чайник.
  3. Залейте кипятком и оставьте настояться в течение 5 минут.

Интересная идея

Довольно эффектно подать такой чай в "кружках-сердцах". Не сомневайтесь, ваши родные будут тронуты!

Необычные чашки / Фото Pinterest