Пропонуємо спробувати рецепт насиченого фруктово-ягідного чаю, основним інгредієнтом якого є ожина. Такий напій не лише подарує незабутній смак, а й підвищить імунітет.
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Вітамінний чай
Вам знадобиться:
- жменя ожини (свіжої або замороженої);
- цукор – 2 столові ложки;
- половина яблука;
- апельсин – 1 штука;
- трохи м'яти;
- окріп.
Приготування у три кроки
- Спершу перетріть ожину, додавши цукор та сік половини апельсина.
- Покладіть отриману суміш, шматочки апельсина і яблука, а також листочки м'яти у чайник.
- Залийте окропом і залиште настоятися впродовж 5 хвилин.
Цікава ідея
Доволі ефектно подати такий чай у "горнятках-серцях". Не сумнівайтеся, ваші рідні будуть зворушені!
Незвичайні чашки / Фото Pinterest