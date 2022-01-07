Вишуканий стіл на свята: як правильно сервірувати із свічниками та хвойними гілками

Натуральний стіл – це універсально і завжди вишукано. Тому пропонуємо сервірувати різдвяне застілля за допомогою хвойних елементів. Цей метод ви можете використовувати впродовж усієї зими.

Різдвяний стіл чудово доповнять оригінальні свічники. Головні правила такого сервірування – читайте в матеріалі.

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Що знадобиться для сервірування різдвяного столу

Вічнозелені рослини.

Соснові шишки.

Серветки коричневого кольору.

Чорні свічники та свічки.

Білі тарілки.

Блискучі бокали з кришталю.

Срібні прибори.

Зелень

Ви можете використовувати справжню або штучну зелень. Експерти кажуть, що використовують здебільшого штучні вироби, тому що залишають свої столи прикрашеними протягом тривалого часу. Однак для чудового запаху та вигляду справжні хвойні гілочки – найкращий варіант.

Зелені багато не буває, тому можна сміливо робити композиції на центр столу та на кожну тарілку, як зображено на фото.



Зелень для столу / Фото Pinterest

Свічки

Свічки додають особливої ​​елегантності вашому різдвяному столу. Експерти розповідають, що ставлять свічки на кожне свято.

Для гарного оформлення слід обрати відповідні свічники. Їх слід розмістити по середині столу. Якщо у вас всі свічники однакового розміру, експертка радить використовувати різні підкладки, щоб змінювати висоту. Наприклад книги.



Свічки на різдвяному столі / Фото Pinterest

Правила безпеки, яких слід дотримуватися:

Ніколи не виходьте з кімнати при запаленій свічці.

Слідкуйте за тим, щоб свічки трималися подалі від декору.

Створення красивого різдвяного столу – це чудовий спосіб поділитися своєю творчістю з іншими. Створюючи гарний настрій за допомогою декору, ви проявляєте турботу. Ваша родина та друзі точно відчують любов, яку ви "поклали" на свій стіл.