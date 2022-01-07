Рождественский стол прекрасно дополнят оригинальные подсвечники. Главные правила такой сервировки – читайте в материале.

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Что понадобится для сервировки рождественского стола

Вечнозеленые растения.

Сосновые шишки.

Салфетки коричневого цвета.

Черные подсвечники и свечи.

Белые тарелки.

Блестящие бокалы из хрусталя.

Серебряные приборы.

Зелень

Вы можете использовать настоящую или искусственную зелень. Эксперты говорят, что используют в большинстве своем искусственные изделия, потому что оставляют свои столы украшенными в течение длительного времени. Однако для прекрасного запаха и вида настоящие хвойные веточки – лучший вариант.

Зеленых много не бывает, поэтому можно делать композиции на центр стола и на каждую тарелку, как изображено на фото.



Зелень для стола / Фото Pinterest

Свечи

Свечи придают особую элегантность вашему рождественскому столу. Эксперты рассказывают, что ставят свечи на каждый праздник.

Для хорошего оформления следует выбрать соответствующие подсвечники. Их следует разместить по середине стола. Если у вас все подсвечники одинакового размера, эксперт советует использовать разные подложки, чтобы изменять высоту. К примеру книги.



Свечи на рождественском столе / Фото Pinterest

Правила безопасности, которые следует соблюдать:

Никогда не выходите из комнаты при зажженной свече.

Следите за тем, чтобы свечи стояли подальше от декора.