Озеленение дома – это отличный способ подчеркнуть индивидуальность и добавить изюминки дизайну. Если у вас дома есть дети, вам следует знать, каких растений лучше избегать, а каким отдать предпочтение.

Интересно знать От алхимиков до нашего времени: история водки и особенности ее изготовления

Растения, которые лучше всего подойдут для детей

Алоэ вера



Алоэ вера прекрасно подойдет для дома / Фото Pexel

Это растение очень надежное, долговечное и обладает целебными свойствами, поэтому оно прекрасно подойдет для детей. Его лечебные свойства точно вам пригодятся. К тому же зелень очень прочная и устойчивая, а значит, дети не повредят ее во время игр.

Афеландра



Желтые цветы точно понравятся вашим детям / Фото Cactus

Эта оригинальное и экзотическое растение точно придется по душе детям. Особенно интересно наблюдать за процессом цветения: желтый яркий цветок вызовет большой интерес у малышей.

Африканская фиалка



Нежные цветы фиалки станут украшением детской комнаты / Фото Almanac

Этот сказочный цветок станет украшением детской комнаты. К тому же африканская фиалка не прихотлива в уходе, поэтому справятся с ней даже начинающие. А мягкое листья очень привлекает детей, и не принесет вреда, если малыш случайно его попробует.

Как расслабиться после тяжелого дня? Пригласи друзей на бокал Zubrowka.

Рождественский кактус



Кактус с цветами и без колючек / Фото The spruce

Кактус без колючек и с яркими цветами – идеальный вариант для детей. Это растение неприхотливое в уходе, поэтому будет радовать вас долгие годы. Его побеги могут достигать в высоту 1 метра, а цветет кактус ежегодно в рождественский период.

Хлорофитум



Растение-паук – хлорофитум / Фото Logees

Растение-паук или хлорофитум – один из самых полезных и наименее требовательных комнатных вазонов. Закрепите горшок так, чтобы он свисал в воздухе, а чудаковатые листья, похожие на ножки паука, приходило вниз. Кстати, хлорофитум обладает целебными свойствами и способен очищать воздух в комнате.

К теме Авокадо с косточки: как сажать и выращивать популярный фрукт в домашних условиях

Какие растения лучше убрать из детской комнаты