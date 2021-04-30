Як використати у декорі лотки від яєць: неймовірні фото, які зможуть здивувати

Напередодні Великодня майже всі господині купують яйця в паперових лотках, які можна використати для створення різних виробів. Тому не поспішайте викидати лотки у смітник, адже вони можуть стати прекрасними декоративними елементами, дитячими іграшками чи навіть біжутерією.
Виготовити такі вироби не складно, але важливо запастися терпінням і мінімальним набором для творчості.
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З паперових лотків для яєць можна зробити багато різних речей, які стануть у пригоді вам чи вашим близьким.
1. Декор рамочки для фото
Фото drdeco
2. Яскраві гірлянди для декору кімнат
Фото veraciousmusing
3. Дитячі іграшки
Фото glogster
4. Біжутерія
Фото 33-podelki
5. Великодні декоративні елементи
Фото pinterest
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6. Рамочка для дзеркала
Фото pinterest
7. Ємність для вирощування розсади
Фото pinterest
8. Великодній вінок
Фото liveinternet
9. Декоративні гілочки
Фото pinterest
10. Декор настільної лампи
Фото pinterest
11. Органайзер у шухляду
Фото pinterest
12. Оригінальні пуфи
Фото pinterest