Як використати у декорі лотки від яєць: неймовірні фото, які зможуть здивувати

06:12

Напередодні Великодня майже всі господині купують яйця в паперових лотках, які можна використати для створення різних виробів. Тому не поспішайте викидати лотки у смітник, адже вони можуть стати прекрасними декоративними елементами, дитячими іграшками чи навіть біжутерією.