Изготовить такие изделия не сложно, но важно запастись терпением и минимальным набором для творчества.
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С бумажных лотков для яиц можно сделать много разных вещей, которые пригодятся вам или вашим близким.
1. Декор рамочки для фото
Фото drdeco
2. Яркие гирлянды для декора комнат
Фото veraciousmusing
3. Детские игрушки
Фото glogster
4. Бижутерия
Фото 33-podelki
5. Пасхальные декоративные элементы
Фото pinterest
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6. Рамочка для зеркала
Фото pinterest
7. Емкость для выращивания рассады
Фото pinterest
8. Пасхальный венок
Фото liveinternet
9. Декоративные веточки
Фото pinterest
10. Декор настольной лампы
Фото pinterest
11. Органайзер в выдвижной ящик
Фото pinterest
12. Оригинальные пуфы
Фото pinterest