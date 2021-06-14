Перед вами – унікальні знімки! Їхні автори далебі знають, як опинитися в потрібному місці в потрібний час. Результат цієї фототворчості вас здивує.

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1. Спочатку здається, що це й справді роги

Фото webnoviny

2. Навіть хмара може гніватися

Фото noticiasaominuto

3. Головне – правильна поза!

Фото unikdanviral

4. Цей кіт – майстер гри в хованки

Фото twitter

5. Незабутня мить до фотоальбома

Фото diazmag

6. Дивовижний музикант!

Фото emosurf

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7. Пес дихає вогнем

Фото ensonhaber

8. Ого, викурив цілу хмарину!

Фото liveinternet

9. Морозиво парує

Фото twitter

10. Хмаринка-крона

Фото pinterest

11. Здається, от-от з'явиться джин

Фото ra2ej