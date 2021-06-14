Перед вами – унікальні знімки! Їхні автори далебі знають, як опинитися в потрібному місці в потрібний час. Результат цієї фототворчості вас здивує.
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1. Спочатку здається, що це й справді роги
Фото webnoviny
2. Навіть хмара може гніватися
Фото noticiasaominuto
3. Головне – правильна поза!
Фото unikdanviral
4. Цей кіт – майстер гри в хованки
Фото twitter
5. Незабутня мить до фотоальбома
Фото diazmag
6. Дивовижний музикант!
Фото emosurf
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7. Пес дихає вогнем
Фото ensonhaber
8. Ого, викурив цілу хмарину!
Фото liveinternet
9. Морозиво парує
Фото twitter
10. Хмаринка-крона
Фото pinterest
11. Здається, от-от з'явиться джин
Фото ra2ej