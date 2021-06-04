У нашій добірці лише атмосферні фото безлюдних місць, які вразять вас своєю міццю, красою або навіть насторогою.

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1. Занедбаний парк розваг у Японії

Фото twitter

2. Кроуфордський монастир, Шотландія

Фото reddit

3. Занедбана квартира в Лівані

Фото pinterest

4. Ферма у штаті Мічиган

Фото flickr

5. Найбільший занедбаний магазин плюшевих ведмедиків у Пенсильванії

Фото reddit

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6. Руїни замку в Австрії

Фото pinterest

І ще 11 фото, які доводять, що світ багатий на ідеальні моменти

7. Зарослий ескалатор

Фото reddit

8. Потяг-клоун у Танзанії

Фото pinterest

9. Місто-примара в Намібії

Фото cntraveler

10. Занедбаний замок у Франції

Фото pholder

11. Занедбана художня студія в Італії

Фото twitter

12. Руїни церкви в Уельсі

Фото pholder