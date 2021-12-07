Часто актори не хочуть вказувати причину свого завершення кар'єри. Однак далі вони переважно займаються творчою діяльністю.

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Кемерон Діас

Камерон Діаз Голлівудські зірки
Акторка вийшла на пенсію / Фото Getty Images

Протягом двох десятиліть після дебюту Камерон в хіті 1994 року "Маска" вона залишалася однією з найвизначніших зірок Голлівуду. Однаково вправною акторка була в комедіях, наприклад, "Там щось про Мері" і драмах, наприклад, "Ванільне небо". Також Кемерон була одною з "Ангелів Чарлі" і голосом Фіони в "Шреку".

Кемерон востаннє з'являлася на екрані в "Енні" 2014 року. У 2018 році вона оголосила, що вийшла на пенсію. Пізніше сказала: "Я не сумую за виступами", і що їй дуже подобається проводити час для себе.

Майкл Шеффлінг

Майкл Шоффлінг Актори Ідеї
Шеффлінг грав у "Шістандцяти свічках" / Фото Orion

У 1984 році Майкл зробив великий фурор у своєму, зігравши Джейка Райана разом із Моллі Рінгволд у підлітковій класиці "Шістнадцять свічок". Він знявся ще в дев'яти фільмах, враховуючи Vision Quest і Mermaids.

На початку 90-х Майкл все ще отримував головні ролі, але вирішив покинути Голлівуд. Він перевіз свою молоду сім'ю назад до рідної Пенсільванії, де відкрив деревообробний цех. З тих пір актор залишався маловідомим. За даними ЗМІ, його дочка стала успішною моделлю.

Долорес Гарт

Актори Ідеї Покинули роботу
Гарт стала відомою через роль у фільмі "Любити тебе" / Колаж 24 каналу

Долорес "увірвалася" на сцену ще підлітком у 1957 році, коли зіграла любов Елвіса Преслі у фільмі "Любити тебе". Тоді вона зарекомендувала себе як гламурна леді, знявшись ще в дев'яти фільмах, враховуючи культову класику "Там, де є хлопці"

У 1964 році тоді 24-річна дівчина приголомшила Голлівуд, оголосивши, що залишає акторську діяльність, щоб стати черницею. Вона вступила до монастиря Регіни Лаудіс у Коннектикуті, де живе й сьогодні.

Карін Персонс

актори Голлівуду Ідеї
Зірка фільму "Принц із "Беверлі-Гіллз" / Фото NBC

Карін знялася в ролі Хіларі Бенкс разом із Віллом Смітом у "Принц з Беверлі-Гіллз". Вона також була героїнею комедій, серед них – "Майор Пейн" 1995 року разом із Деймоном Вейансом.

Після головної ролі в художній комедії "Дамський догідник" з Тімом Медоузом і Віллом Ферреллом у 2000 році Карін вийшла заміж, народила дитину і зосередилася на письмі. Вона створила Sweet Blackberry – некомерційну організацію, яка має на меті донести маловідомі історії про досягнення афроамериканців. Згодом акторка написала дитячу книгу "Як високий місяць".

Грейс Келлі

Актори Голлівуд
Зірка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль / Фото Getty Images

На початку 50-х Грейс стала зіркою завдяки грі у фільмі "Сільська дівчина". За роль у стрічці вона отримала нагороду "Оскар" за найкращу жіночу роль.

У 1955 році, перебуваючи на Каннському кінофестивалі, Грейс зустріла принца Монако Реньє III. Через рік вона пішла на пенсію, як акторка, та у віці 26 років вийшла заміж за принца і до кінця життя виконувала свої обов'язки принцеси Монако.

Джин Гекмен

Зірки Голлівуду
Виграв дві премії "Оскар" / Колаж 24 каналу

Гекмен був уперше номінований на премію "Оскар" у 1967 році за фільм "Бонні та Клайд". Загалом він отримав дві премії "Оскар": за "Французький зв’язок" 1971 року та "Непрощений" 1992 року.

Знявшись у понад 70 фільмах, Джин оголосив про свою відставку у 2004 році. Відтоді він став письменником та написав 5 романів.

Деніел Дей-Льюїс

Актори Оскар Ідеї
Три "Оскари" за найкращу роль / Фото Getty Images

Британський актор Дей-Льюїс – єдина людина, яка отримала три нагороди "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Актор здобув нагороду у фільмах: "Моя ліва нога", "Там буде кров" і "Лінкольн".

У червні 2017 року, після того, як отримав номінацію на премію "Оскар" у фільмі "Примарна нитка", опублікував заяву, що більше не працюватиме актором. Дей-Льюїс зазначив, що це було "приватне рішення".