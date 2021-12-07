Часто актори не хочуть вказувати причину свого завершення кар'єри. Однак далі вони переважно займаються творчою діяльністю.

Зверніть увагу Приголомшлива у 52 роки: головні секрети стрункої фігури Дженніфер Еністон

Кемерон Діас



Акторка вийшла на пенсію / Фото Getty Images

Протягом двох десятиліть після дебюту Камерон в хіті 1994 року "Маска" вона залишалася однією з найвизначніших зірок Голлівуду. Однаково вправною акторка була в комедіях, наприклад, "Там щось про Мері" і драмах, наприклад, "Ванільне небо". Також Кемерон була одною з "Ангелів Чарлі" і голосом Фіони в "Шреку".

Кемерон востаннє з'являлася на екрані в "Енні" 2014 року. У 2018 році вона оголосила, що вийшла на пенсію. Пізніше сказала: "Я не сумую за виступами", і що їй дуже подобається проводити час для себе.

Майкл Шеффлінг



Шеффлінг грав у "Шістандцяти свічках" / Фото Orion

У 1984 році Майкл зробив великий фурор у своєму, зігравши Джейка Райана разом із Моллі Рінгволд у підлітковій класиці "Шістнадцять свічок". Він знявся ще в дев'яти фільмах, враховуючи Vision Quest і Mermaids.

На початку 90-х Майкл все ще отримував головні ролі, але вирішив покинути Голлівуд. Він перевіз свою молоду сім'ю назад до рідної Пенсільванії, де відкрив деревообробний цех. З тих пір актор залишався маловідомим. За даними ЗМІ, його дочка стала успішною моделлю.

Долорес Гарт



Гарт стала відомою через роль у фільмі "Любити тебе" / Колаж 24 каналу

Долорес "увірвалася" на сцену ще підлітком у 1957 році, коли зіграла любов Елвіса Преслі у фільмі "Любити тебе". Тоді вона зарекомендувала себе як гламурна леді, знявшись ще в дев'яти фільмах, враховуючи культову класику "Там, де є хлопці"

У 1964 році тоді 24-річна дівчина приголомшила Голлівуд, оголосивши, що залишає акторську діяльність, щоб стати черницею. Вона вступила до монастиря Регіни Лаудіс у Коннектикуті, де живе й сьогодні.

Карін Персонс



Зірка фільму "Принц із "Беверлі-Гіллз" / Фото NBC

Карін знялася в ролі Хіларі Бенкс разом із Віллом Смітом у "Принц з Беверлі-Гіллз". Вона також була героїнею комедій, серед них – "Майор Пейн" 1995 року разом із Деймоном Вейансом.

Після головної ролі в художній комедії "Дамський догідник" з Тімом Медоузом і Віллом Ферреллом у 2000 році Карін вийшла заміж, народила дитину і зосередилася на письмі. Вона створила Sweet Blackberry – некомерційну організацію, яка має на меті донести маловідомі історії про досягнення афроамериканців. Згодом акторка написала дитячу книгу "Як високий місяць".

Грейс Келлі



Зірка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль / Фото Getty Images

На початку 50-х Грейс стала зіркою завдяки грі у фільмі "Сільська дівчина". За роль у стрічці вона отримала нагороду "Оскар" за найкращу жіночу роль.

У 1955 році, перебуваючи на Каннському кінофестивалі, Грейс зустріла принца Монако Реньє III. Через рік вона пішла на пенсію, як акторка, та у віці 26 років вийшла заміж за принца і до кінця життя виконувала свої обов'язки принцеси Монако.

Джин Гекмен



Виграв дві премії "Оскар" / Колаж 24 каналу

Гекмен був уперше номінований на премію "Оскар" у 1967 році за фільм "Бонні та Клайд". Загалом він отримав дві премії "Оскар": за "Французький зв’язок" 1971 року та "Непрощений" 1992 року.

Знявшись у понад 70 фільмах, Джин оголосив про свою відставку у 2004 році. Відтоді він став письменником та написав 5 романів.

Деніел Дей-Льюїс



Три "Оскари" за найкращу роль / Фото Getty Images

Британський актор Дей-Льюїс – єдина людина, яка отримала три нагороди "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Актор здобув нагороду у фільмах: "Моя ліва нога", "Там буде кров" і "Лінкольн".

У червні 2017 року, після того, як отримав номінацію на премію "Оскар" у фільмі "Примарна нитка", опублікував заяву, що більше не працюватиме актором. Дей-Льюїс зазначив, що це було "приватне рішення".