Намагаючись завжди круто виглядати, багато хто з нас починає з жорстких обмежень. Відмова від борошняного, солодкого, смаженого, солоного та іншого – нам здається, що це точно спрацює.

Дійсно, так можна схуднути й прийти у форму, але далі будуть зриви, які повернуть кілограми. Яких правил дотримуватися, щоб все життя залишатися стрункою, красивою й головне – здоровою, розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Прості правила для тих, хто вирішив правильно харчуватися

1. Прийняти й зрозуміти, що 80% раціону – здорова їжа, а 20% – улюблені продукти.

2. Не виключайте все "шкідливе" відразу. Спочатку приберіть те, що точно негативно впливає на ваше тіло, підберіть альтернативу.

3. Привчіть себе робити вечерю найлегшим прийомом їжі протягом дня.

Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український брендпіклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесли вам максимум насолоди й користі для організму.

4. Вводьте нові звички та змінюйте спосіб життя. Запасіться терпінням, адже на це піде якийсь час.

5. Дозволяйте собі іноді розслабитися.

Іноді можна розслабитися і дозволити собі щось особливе / Фото Pixabay

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6. Виберіть один продукт, який стане нагородою чи порятунком у разі потреби.

7. Питний режим – це правило на все життя. Вода повинна бути з вами завжди і скрізь.

8. Додавайте в кожен прийом їжі овочі (у будь-якому вигляді).

9. У разі сильного голоду можна дозволити собі овочевий салат з сиром і куркою.

10. Якщо ви іноді вживаєте алкоголь, не доповнюйте його їжею.

Вода повинна стати вашим супутником / Фото Pixabay

За словами нутриціологині, таких пунктів може бути багато. Не намагайтеся змінити звичний спосіб життя за один день. Робіть все поступово – це допоможе завжди тримати себе у відмінній формі.