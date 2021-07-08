Відкрийте шампанське, наче професіонал: як правильно розкоркувати пляшку ігристого

Часто святкування не проходять без ігристого вина чи шампанського. Але як відкривати пляшку з бульбашками, знають далеко не всі.

Важливо вміти правильно відкорковувати шампанське, адже літаючі пробки можуть завдати неабиякої шкоди. Щоб ваше свято не перетворилось на квест з відкриттям ігристого, Ідеї 24 розповідають, як це зробити.

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Загальні поради

Охолодіть пляшку



Поставте пляшку в холодильник чи у відерце з льодом перед подачею / Фото The Spruce

Перед тим, як подавати шампанське гостям і відкривати, помістіть його мінімум на годину у холодильник. Хоча краще, щоб воно простояло там всю ніч. Чим холоднішою буде пляшка, тим менше тиску на пробку. До того ж прохолодний ігристий напій на смак куди кращий.

Відставте пляшку якомога далі

Перед тим, як відкрити пляшку – відставте її якомога далі від себе і не спрямуйте корок на когось. Інакше невдала спроба відкрити шампанське може обернутись травмою для інших.

Підготуйте серветки

Часом шампанське вибухає дуже феєрично і може забруднити одяг та меблі, тому рекомендуємо тримати поруч серветки. Так ви зможете швидко справитися з плямами.

Відкрийте шампанське як професіонал

Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований.

Для цього вам знадобиться:

ніж;

пляшка охолодженого шампанського;

кухонний рушник.



Підготуйте все необхідне / Фото The Spruce

Крок 1

Якщо ваша пляшка ззовні волога чи по ній стікають краплі води, витріть її насухо.

Крок 2

За допомогою ножа зніміть фольгу з шампанського та розкрутіть обережно мюзле (дротовий фіксатор). При цьому верхню частину притримуйте однією рукою, щоб пробка випадково не вистрілила.



Зніміть фольгу та мюзле / Фото The Spruce

Крок 3

Покладіть рушник на пробку і тримайте її. Другою рукою міцно охопіть дно. Тримайте пляшку під кутом 45 градусів і спрямуйте її від себе.

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Крок 4

Найвідповідальніший момент – скрутіть пляшку. Секрет у тому, щоб крутити саму пляшку, а не пробку. Одна рука має міцно утримувати корок, а інша – крутити за дно. Якщо скрутите пробку – це може створити більший тиск у пляшці та процес ускладниться.



Тримайте за корок і крутіть пляшку / Фото The Spruce

Прокрутіть повільно пляшку за або проти годинникової стрілки і ви відчуєте, як пробка повільно витягнеться з пляшки. В результаті ви почуєте легкий стук і залишитесь з чистим одягом.