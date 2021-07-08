Важно уметь правильно открывать шампанское, ведь летающие пробки могут нанести немалый ущерб. Чтобы ваш праздник не превратился в квест с открытием игристого, Идеи 24 рассказывают, как это сделать.

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Общие советы

Охладите бутылку



Поставьте бутылку в холодильник или в ведро со льдом перед подачей / Фото The Spruce

Перед тем, как подавать шампанское гостям и открывать, поместите его минимум на час в холодильник. Хотя лучше, чтобы оно простояло там всю ночь. Чем холоднее будет бутылка, тем меньше давления на пробку. К тому же прохладный игристый напиток на вкус куда лучше.

Отставьте бутылку подальше

Перед тем, как открыть бутылку – отставьте ее подальше от себя и не направьте пробку на кого-то. Иначе неудачная попытка открыть шампанское может обернуться травмой для других.

Подготовьте салфетки

Иногда шампанское взрывается очень феерично и может испачкать одежду и мебель, поэтому рекомендуем держать рядом салфетки. Так вы сможете быстро справиться с пятнами.

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Откройте шампанское как профессионал

Для этого вам понадобится:

нож;

бутылка охлажденного шампанского;

кухонное полотенце.



Подготовьте все необходимое / Фото The Spruce

Шаг 1

Если ваша бутылка внешне влажная или по ней стекают капли воды, вытрите ее насухо.

Шаг 2

С помощью ножа снимите фольгу из шампанского и раскрутите осторожно мюзле (фиксатор из дрота). При этом верхнюю часть придерживайте одной рукой, чтобы пробка случайно не выстрелила.



Снимите фольгу и мюзле / Фото The Spruce

Шаг 3

Положите полотенце на пробку и держите ее. Второй рукой крепко обхватите дно. Держите бутылку под углом 45 градусов и направьте ее от себя.

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Шаг 4

Самый ответственный момент – прокрутите бутылку. Секрет в том, чтобы крутить саму бутылку, а не пробку. Одна рука должна прочно удерживать пробку, а другая – крутить дно. Если скрутите пробку – это может создать большое давление в бутылке и процесс усложнится.



Держите за пробку и крутите бутылку / Фото The Spruce