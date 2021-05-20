Відкривайте літо із Zubrowka Rose та беріть участь у розіграші крутих призів від блогерів

Літо вже на порозі, а отже, вже зовсім скоро настане пора виїздів за місто та гучних вечірок з подругами на пляжі. Відкривайте сонячний сезон разом із яскравою Zubrowka Rose, яка не тільки зарядить позитивом будь-який відпочинок, але й допоможе виграти круті подарунки.

Неймовірний смак та аромат Zubrowka Rose нагадують рожевий джин, але з більш вибуховою палітрою смаків та неперевершеним післясмаком свіжих лісових ягід. Залиште позаду нудні посиденьки за келихом вина та кличте подруг на драйвову вечірку з легкими та смачними коктейлями з Zubrowka Rose, які подарують по-справжньому літній настрій!

До теми Zubrowka Rose: яскравий вибух літніх смаків від легендарного бренду

Ловіть круті рецепти коктейлів із Zubrowka Rose від популярних українських блогерів, беріть участь у розіграші та вигравайте круті подарунки від Zubrowka.

Коктейль Rose Fruits від nastya_yakimenkoo

Інгредієнти:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл Schweppes – 300 мл

лід

улюблені фрукти/ягоди

Приготування:

Наповніть келих льодом. Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Подавайте.

Коктейль Rose Lime від anna_sulima

Інгредієнти:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл тонік – 120 мл

лід

скибочка лайму

Приготування:

Наповніть келих льодом Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Подавайте.

Як взяти участь у конкурсі

Для участі у конкурсі завітайте в інстаграм українського блогера, поділіться своїм рожевим хітом сезону в сторіз (це може бути рожевий одяг або аксесуар), позначте акаунт блогера, акаунт @zubrowka.ua, підпишіться на сторінку бренду і ставте хештег #zubrowkarose.



Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

Zubrowka Rose – це справжній трендовий хіт сезону, адже рожевий знову в топі! Проведіть фанове літо з друзями та насолоджуйтесь м'яким смаком та неймовірним ароматом Zubrowka Rose.

Zubrowka Rose виготовляють з натуральних есенцій малини, шипшини, журавлини та трави зубрівки, які ростуть у недоторканних лісах Біловезької Пущі. Напій створюють на основі настоянки Zubrowka Bison Grass. У кожну пляшку вручну вкладають стебло трави зубрівки.

Zubrowka Rose – це природний мікс з екологічно чистих інгредієнтів, створений, щоб дарувати незабутні емоції.

Щоб скуштувати Zubrowka Rose та інші настоянки Zubrowka, перейдіть за посиланням.

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