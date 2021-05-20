Невероятный вкус и аромат Zubrowka Rose напоминают розовый джин, но с более взрывной палитрой вкусов и непревзойденным послевкусием свежих лесных ягод. Оставьте позади скучные посиделки за бокалом вина и зовите подруг на драйвовую вечеринку с легкими и вкусными коктейлями с Zubrowka Rose, которые подарят по-настоящему летнее настроение!

К теме Zubrowka Rose: яркий взрыв летних вкусов от легендарного бренда

Ловите крутые рецепты коктейлей с Zubrowka Rose от популярных украинских блогеров, участвуйте в розыгрыше и выигрывайте крутые подарки от Zubrowka.

Коктейль Rose Fruits от nastya_yakimenkoo

Ингредиенты:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл Schweppes – 300 мл

лед

любимые фрукты / ягоды

Приготовление:

Наполните бокал льдом. Добавьте все ингредиенты и перемешайте. Подавайте.

Коктейль Rose Lime от anna_sulima

Ингредиенты:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл тоник – 120 мл

лед

ломтик лайма

Приготовление:

Наполните бокал льдом Добавьте все ингредиенты и перемешайте. Подавайте.

Как принять участие в конкурсе

Для участия в конкурсе зайдите в инстаграм украинского блогера, поделитесь своим розовым хитом сезона в сторис (это может быть розовая одежда или аксессуар), отметьте аккаунт блогера, аккаунт @zubrowka.ua, подпишитесь на страницу бренда и ставьте хэштег #zubrowkarose.

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Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

Zubrowka Rose – это настоящий трендовый хит сезона, ведь розовый снова в топе! Проведите фановое лето с друзьями и наслаждайтесь мягким вкусом и невероятным ароматом Zubrowka Rose.

Zubrowka Rose изготавливают из натуральных эссенций малины, шиповника, клюквы и травы зубровки, которые растут в неприкасаемых лесах Беловежской пущи. Напиток создают на основе настойки Zubrowka Bison Grass. В каждую бутылку вручную вкладывают стебель травы зубровки.

Zubrowka Rose – это природный микс из экологически чистых ингредиентов, созданный, чтобы дарить незабываемые эмоции.