Невероятный вкус и аромат Zubrowka Rose напоминают розовый джин, но с более взрывной палитрой вкусов и непревзойденным послевкусием свежих лесных ягод. Оставьте позади скучные посиделки за бокалом вина и зовите подруг на драйвовую вечеринку с легкими и вкусными коктейлями с Zubrowka Rose, которые подарят по-настоящему летнее настроение!
К теме Zubrowka Rose: яркий взрыв летних вкусов от легендарного бренда
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Коктейль Rose Fruits от nastya_yakimenkoo
Ингредиенты:
- Zubrowka Rose – 50 мл
- Schweppes – 300 мл
- лед
- любимые фрукты / ягоды
Приготовление:
- Наполните бокал льдом.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Подавайте.
Коктейль Rose Lime от anna_sulima
Ингредиенты:
- Zubrowka Rose – 50 мл
- тоник – 120 мл
- лед
- ломтик лайма
Приготовление:
- Наполните бокал льдом
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Подавайте.
Как принять участие в конкурсе
Для участия в конкурсе зайдите в инстаграм украинского блогера, поделитесь своим розовым хитом сезона в сторис (это может быть розовая одежда или аксессуар), отметьте аккаунт блогера, аккаунт @zubrowka.ua, подпишитесь на страницу бренда и ставьте хэштег #zubrowkarose.
Zubrowka Rose / Фото Zubrowka
Zubrowka Rose – это настоящий трендовый хит сезона, ведь розовый снова в топе! Проведите фановое лето с друзьями и наслаждайтесь мягким вкусом и невероятным ароматом Zubrowka Rose.
Zubrowka Rose изготавливают из натуральных эссенций малины, шиповника, клюквы и травы зубровки, которые растут в неприкасаемых лесах Беловежской пущи. Напиток создают на основе настойки Zubrowka Bison Grass. В каждую бутылку вручную вкладывают стебель травы зубровки.
Zubrowka Rose – это природный микс из экологически чистых ингредиентов, созданный, чтобы дарить незабываемые эмоции.