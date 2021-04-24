За кілька днів відео набрало понад 2 мільйони вподобайок, а загалом його переглянули майже 13 мільйонів разів.

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Реакція індонезійців

Художник, якого можна назвати Еду, став центром уваги індонезійських користувачів. Вони майже відразу почали жваво коментувати відео. А один з них пожартував, що тепер на знак вдячності Еду отримає велосипед від президента.

Незважаючи на те, що це виглядає досить просто, потрібно мати хороші навички складання та різання паперу, щоб зробити його твором мистецтва.

Славу приніс портрет Джека Горобця

Спочатку Еду зробив обличчя вигаданого персонажа Джека Горобця з трилогії "Пірати Карибського моря".

Оскільки результати були приголомшливими, він отримав прохання від користувачів мережі вирізати з паперу відомого футболіста Кріштіану Роналду.

Після публікації цього відео, інший користувач попросив зробити ще одну футбольну зірку – Ліонеля Мессі. Відповідь не забарилася.

Не важко здогадатися, що після цього посипалися й інші замовлення. Тож Еду щоразу виконував забаганки своїх фанатів.