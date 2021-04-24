За несколько дней видео набрало более 2 миллионов лайков, а в целом его просмотрели почти 13 миллионов раз.

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Реакция индонезийцев

Художник, которого можно назвать Эду, стал центром внимания индонезийских пользователей. Они почти сразу начали живо комментировать видео. А один из них пошутил, что теперь в знак благодарности Эду получит велосипед от президента.

Несмотря на то, что это выглядит довольно просто, нужно иметь хорошие навыки складывания и резки бумаги, чтобы сделать ее произведением искусства.

Славу принес портрет Джека Воробья

Сначала Эду сделал лицо вымышленного персонажа Джека Воробья из трилогии "Пираты Карибского моря".

Поскольку результаты были потрясающими, он получил просьбу от пользователей сети вырезать из бумаги известного футболиста Криштиану Роналду.

После публикации этого видео, другой пользователь попросил сделать еще одну футбольную звезду – Лионеля Месси. Ответ не замедлил себя ждать.

Не особо трудно догадаться, что после этого посыпались и другие заказы. Поэтому Эду каждый раз выполнял прихоти своих фанатов.