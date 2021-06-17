Порівняймо, які антистресові іграшки були в нас і які допомогають скидати стрес сучасним дітям. (Так, зізнаємось: і дорослим теж.) І, може, нарешті зрозуміємо, у чому секрет популярності цих дрібниць.

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Капітошка

У когось у дитинстві напевно були такі невеликі гумові м'ячики з веселими мордочками, наповнені борошном або крохмалем. Раніше вони продавалися в кожному газетному кіоску, а взагалі їх можна було зробити й самостійно за допомогою повітряної кульки та борошна.



Фото jambo

Йо-йо

Пам'ятаєте, були такі котушки з ниткою – якщо їх правильно "розкрутити", можна виконувати різні трюки, використовуючи тільки спритність пальців.



Фото jambo

Спінер

Спінери – це іграшка-антистрес, яка стала шалено популярною у 2018 році. Мовою оригіналу іграшку називають Fidget Spinner (фіджет спінер) або просто Spinner. Причому популярність вони почали набирати дуже швидко і несподівано.



Фото jambo

Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

1. Слайм

На зміну спінеру прийшов слайм – желеподібний матеріал, який можна м'яти, тиснути, тягнути, кидати, і він буде змінювати свою в'язкість.

Зі слайм-Лизуном можна робити практично все, що завгодно. Щоправда, якщо їх занадто сильно тягнути в різні боки, вони можуть порватися. Але якщо слайм зроблений правильно, таке трапляється вкрай рідко. Ну чим не антистрес? Тицьнув пальцем, кинув на стіну, вдарив щосили кулаком – випустив пар і заспокоївся.



Фото jambo

2. Сквіш

Сквіші – це м'які антистресові іграшки, які можна м'яти, а вони через якийсь час повертають колишню форму. Зазвичай це дуже милі фігурки в японському стилі: пончики, морозиво, фрукти та овочі з кумедними мордочками або звірятка.



Фото jambo

3. Симпл-димпл

Симпл-димпл в перекладі з англійської означає "проста ямочка". Це іграшка з силікону, що містить кілька опукло-увігнутих частин. При натисканні на такі ямочки досягається ефект антистресу.



Фото jambo

4. Поп-іт

Поп-іт – майже те саме, що й симпл-димпл. Відмінність полягає в тому, щов цієї іграшки-антистресу всі ямочки або бульбашки одного розміру.



Фото jambo

Отож можливо не варто дивуватися сучасними антистресовими іграшками. У нас вони теж були, але чомусь ми про це забуваємо.