Кожен бізнес починається з ідеї, а вони народжуються із наших знань та умінь. З іншого боку є те, що ми любимо робити, й те, що нам подобається, – ці речі стимулюють нас думати про нашу ідею.

Зараз набирає популярності тренд, коли ідея корисна не конкретним клієнтам, а суспільству в цілому. Тому Ідеї 24 пропонують вам варіанти.

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Як з'являється бізнес-ідея

Для створення будь-якого бізнесу знадобиться перспективна бізнес-ідея. Якщо у вас немає ідеї, ви не зможете відкрити прибуткову й ефективну справу. Тому вам потрібно провести "мозковий штурм", записати всі ідеї та вибрати ту, яка вам підходить. Крім того, подумайте, що ви добре вмієте робити та чи можна на цьому заробити.

Ми маємо ідею що далі

Дуже часто ми не можемо наважитися на її втілення, а потім, через деякий період бачимо, що хтось реалізував її, та починаємо злитися на себе: чому цього не зробив я? Вибираючи бізнес-ідею, врахуйте, чи є у вас гроші на старт бізнесу, чи збираєтеся ви брати кредит або шукати інвестора. Якщо грошей немає, шукайте бізнес-ідею без вкладень або з мінімальним стартовим капіталом. Але якщо у вас є власні заощадження, то ви зможете розглядати різні варіанти ідей.

Чому боїмося і не реалізовуємо ідею

Втілення ідеї приносить у наше життя зміни та нам просто страшно почати. Потрібно набратися сміливості, щоб почати реалізовувати задумане. А ще дуже часто ми боїмося невідомості: а раптом не піде? Але якщо ми нічого не будемо робити, ми точно нічого не втратимо.

Аналіз ідеї

Дуже важко взяти стодоларову купюру і просто її спалити. Аналогічно у бізнесі: якщо ми за щось візьмемося, вкладемо туди кошти, але не вникнемо в процес, не уявимо, що і як робити, то ми просто втратимо усі наші інвестиції, вкладені у цю ідею. За статистикою, успішні проєкти, які ми бачимо, це усього 10% від загальної кількості. Інші 90% ідей провалюється ще до запуску, але ми їх не бачимо і не знаємо про них.

Створюємо бізнес-план

Після того, як ви визначилися з бізнес-ідеєю, і вирішили, яким бізнесом будете займатися, необхідно скласти бізнес-план – докладний опис процесу реалізації бізнес-ідеї з усіма необхідними розрахунками.

За допомогою бізнес-плану ви розрахуєте термін, коли вам повернуться кошти вкладені у бізнес, дізнаєтеся показники ефективності. Бізнес-план також стане в нагоді для пошуку інвесторів або отримання банківського кредиту.



Створення бізнес-плану це перший крок до успіху / Фото unsplash

Створюємо бізнес-модель

Бізнес-модель – це система, яка має дві складові: пропозицію цінності та канали збуту. Пропозиція цінності полягає у визначенні, в чому унікальність моєї пропозиції? Це відразу дає змогу зрозуміти, з чим саме будемо конкурувати. Це може бути якась інновація, впровадження чогось нового до вже наявного продукту чи послуги. Ми можемо запропонувати продукт, який уже є на ринку, але якщо зекономимо на його виробництві, то можемо зменшити ціну. Канали збуту виконують кілька функції – як ми співпрацюємо з нашим клієнтом, як інформуємо його про нашу пропозицію, як доносимо цю пропозицію? Іноді саме в організації каналів збуту може бути наша цінність пропозиції. Ми можемо один раз продати товар, а всі інші доходи забезпечимо через надані сервіси.

Реєстр бізнесу

Якщо ви успішно пройшли попередні кроки на шляху до бізнесу, необхідно зареєструвати підприємництво. В першу чергу, потрібно вибрати організаційно-правову форму підприємництва. Чи ви будете ФОП, ПП, ТОВ? Форма власності впливає на порядок управління, взаємини та відповідальність засновників, статутний фонд, оподаткування тощо.

Визначившись з формою бізнесу, необхідно пройти процедуру державної реєстрації підприємства. Зробити це можна 2 способами – самостійно або скористатися послугами професійних юристів.

Управління бізнесом

Створивши бізнес, необхідно правильно управляти та розвивати його. Сучасний світ змінюється дуже швидко, тому потрібно йти в ногу з ним. Обов'язково аналізуйте конкурентів, порівнюйте вашу продукцію або пропоновані послуги з іншими пропозиціями на ринку. Розвивайтеся та удосконалює свій бізнес. Тільки тоді ви можете розраховувати на гарний прибуток.

Якщо у вас є перспективна бізнес-ідея і бажання працювати, ви обов'язково станете успішним підприємцем.



Важливе значення в успішності бізнес-ідеї є правильне її донесення / Фото unsplash

Що заважає почати свій бізнес

У всіх є виправдання для себе. Але в разі започаткування власної справи – думки та фрази, що виправдовують відсутність такого початку, рідко бувають справедливі. Зазвичай в самовиправданні корениться просте незнання деяких речей, які можна досить просто дізнатися.

Свій варіант викриття популярних відмовок проти започаткування власної справи пропонує Джефф Хейден, відповідальний секретар журналу Inc.

"У мене немає грошей для старту"

Як говорить Давид Левинський: "Підприємницький старт – це наука і мистецтво, як обходитися без грошей, без персоналу і без особистого часу".

З грошового "великого пияцтва" не варто починати "життєвий бенкет", від цього можна "впасти під стіл". Бенкет потрібно починати з мінімальної суми, яку неважко роздобути. Тому спочатку обміркуйте прості ідеї бізнесу, не думаючи про гроші. Потім заразите інших вашою вірою на користь цих ідей. Тоді до вас прийдуть і стартові інвестиції.

"У мене немає часу"

У всіх є зайвий час. Питання в тому, від чого потрібно відмовитися, щоб він з'явився. Якби вас в наметі засипало землею та у вас залишилося кисню на 24 години, ви б не придумували жарти, не дивилися б фільми, новини та футбол по телевізору. Ви б весь час викопували себе з пастки.

Тому відмовтеся від того, що вам здається відпочинком, але що насправді ним не є, – і ваш графік миттєво отримає порожні години щодня. Залишилося від щирого серця захотіти заповнити ці години стартом власного бізнесу.



Не бійтеся вийти із зони комфорту / Фото unsplash

"Свій бізнес – це складно і страшно"

Кожен підприємець боїться розпочинати. Але ж ви в дитинстві боялися піти в школу, сісти на велосипед. І все це ви зробили, бо подолали страх.

Тож, зробіть з ваших страхів паливо для стимулювання сили волі. Пам'ятайте, що чим страшніше вам було, тим більше задоволення ви отримаєте, коли його переможете. А задоволення від своєї перемоги – важливий двигун життя.

"Я нікого не знаю, у мене немає потрібних зв'язків"

У наш час це смішна відмовка. За допомогою сайтів компаній, а також фейсбуку, твіттера та інших соцмереж ви можете налагодити контакт практично з будь-яким важливим для бізнесу фізичною та юридичною особою.

Наразі всі люди та компанії дивно доступні. Це один із секретів успіху багатьох з них. Якщо вони нічого не відповідають вам і нічого не роблять для вас – це означає, що вони про ваші ідеї ще не знають. Тисячі мільйонерів розповідали, що на старті ризикнули запропонувати свою схему важливим персонам, – і були здивовані, що їм таки відповіли.

"У мене були ідеї, але вже пізно: вони реалізовані іншими"

Пам'ятайте, що Марк Цукерберг не був винахідником соцмереж. Але світовим явищем зробив їх саме він. І заробив на соцмережі найбільше теж він.

Більшість вдалих стартапів будується не на тому, щоб "зробити абсолютно нове", а на тому, щоб "зробити краще". А для цього треба реагувати на те, що вже існує навколо вас, відразу ж придумуючи, як це поліпшити.

Більшість найуспішніших компаній стали великими на основі вдосконалення недавно створених ідей та інновацій. Ніколи не пізно бути готовим відшліфувати те, що вивів хтось інший, зробивши його ідеї краще, швидше або дешевше.

"Я непереконливий, боюся спілкуватися"

Люди будуть слухати все, що їм цікаво, не має значення, як і ким воно сказане. Є чимало викладачів з проблемами мови, але їх слухають, оскільки вони говорять унікальні речі, які слухачі відчувають корисними для себе.

Якщо вас не слухають, проблема не в слухачах – проблема у вашому контенті. Вам потрібно розуміти слухачів і тільки виходячи з їх потреб, формувати свої повідомлення.

"У мене немає бізнес-навичок"

Немає проблем: отримаєте навички: сходіть на курси, прочитайте книгу, подивіться відеокурс, поговоріть з друзями.

"Мені буде некомфортно почати жити інакше"

Якщо бізнес-ідея порушує ваші принципи, віру, етику – однозначно вам втілювати її не варто. Але якщо вам просто лінь вийти з вашої зони комфорту, згадайте, що вона вам скоро самому страшно набридне. Для чого ви їздите у відпустку, як не для зміни зони комфорту?

Не бійтеся психологічних зон комфорту, бо їх – мільйони. І ведучи свій бізнес, ви теж кілька таких комфортних станів сформуєте під себе.

"Бізнес – це занадто складно"

Відразу бігти на марафонську дистанцію важко. Пробігти навколо стадіону сьогодні коло, завтра два і так далі аж до дистанції в 42 кілометри – набагато легше.

Тому найперше, що потрібно зробити до складної мети, – це придумати та записати десяток бізнес-ідей. Відпочиньте. Потім другий маленький крок – дізнайтеся, як пишеться бізнес-план. А потім ще і ще.