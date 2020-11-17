Каждый бизнес начинается с идеи, а они рождаются из наших знаний и умений. С другой стороны то, что мы любим делать, и то, что нам нравится, – именно эти вещи стимулируют нас думать о нашей идее.

Сейчас набирает популярность тренд, когда идея полезна не конкретным клиентам, а обществу в целом. Поэтому Идеи 24 предлагают варианты.

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Как появляется бизнес-идея

Для создания любого бизнеса понадобится перспективная бизнес-идея. Если у вас нет идеи, вы не сможете открыть прибыльное и эффективное дело. Поэтому вам нужно провести "мозговой штурм", записать все идеи и выбрать ту, которая вам подходит. Кроме того, подумайте, что вы хорошо умеете делать и можно ли на этом заработать.

Мы имеем идею, что дальше

Очень часто мы не можем решиться на ее воплощение, а затем видим, что кто-то реализовал ее, и начинаем злиться на себя: почему этого не сделал? Выбирая бизнес-идею, учтите, есть ли у вас деньги на старт бизнеса, собираетесь ли вы брать кредит или искать инвестора. Если денег нет, ищите бизнес-идею без вложений или с минимальным стартовым капиталом. Но если у вас есть собственные сбережения, то вы сможете рассматривать разные варианты идей.

Почему боимся и не реализуем идею

Воплощение идеи приносит в нашу жизнь изменения и нам просто страшно начать. Нужно набраться смелости, чтобы начать реализовывать задуманное. А еще очень часто мы боимся неизвестности: а вдруг не пойдет? Но если мы ничего не будем делать, мы точно ничего не потеряем.

Анализ идеи

Очень трудно принять стодолларовую купюру и просто ее сжечь. Аналогично в бизнесе: если мы за что-то возьмемся, вложим туда средства, но не вникнем в процесс, и не представим, что и как делать, то мы просто потеряем все наши инвестиции, вложенные в эту идею. По статистике, успешные проекты, которые мы видим, это всего 10% от общего количества. Остальные 90% идей проваливается еще до запуска, но мы их не видим и не знаем о них.

Создаем бизнес-план

После того как вы определились с бизнес-идеей, и решили, каким бизнесом будете заниматься, необходимо составить бизнес-план – описание процесса реализации бизнес-идеи со всеми необходимыми расчетами.

С помощью бизнес-плана вы рассчитаете срок, когда вам вернутся средства, вложенные в бизнес, узнаете показатели эффективности. Бизнес-план также пригодится для поиска инвесторов или получения банковского кредита.



Создание бизнес-плана это первый шаг к успеху / Фото unsplash

Создаем бизнес-модель

Бизнес-модель – это система, которая имеет две составляющие: предложение ценности и каналы сбыта. Предложение ценности заключается в определении, в чем уникальность моего предложения? Это сразу позволяет понять, с чем именно будем конкурировать. Это может быть какая-то инновация, внедрение чего-то нового к уже имеющемуся продукта или услуги.

Мы можем предложить продукт, который уже есть на рынке, но если сэкономим на его производстве, то можем уменьшить цену. Каналы сбыта выполняют несколько функции – как мы сотрудничаем с нашим клиентом, как информируем его о нашем предложении, как доносим это предложение? Иногда именно в организации каналов сбыта может быть наша ценность предложения. Мы можем один раз продать товар, а все остальные доходы обеспечим через предоставлены сервисы.

Регистрация бизнеса

Если вы успешно прошли предварительные шаги на пути к бизнесу, необходимо зарегистрировать предпринимательство. В первую очередь, нужно выбрать организационно-правовую форму предпринимательства. Или вы будете ФОП, ПП, ТОВ? Форма собственности влияет на порядок управления, взаимоотношения и ответственность учредителей, уставный фонд, налогообложения и тому подобное.

Определившись с формой бизнеса, необходимо пройти процедуру государственной регистрации предприятия. Сделать это можно 2 способами – самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных юристов.

Управление бизнесом

Создав бизнес, необходимо правильно управлять и развивать его. Современный мир меняется очень быстро, поэтому нужно идти в ногу с ним. Обязательно анализируйте конкурентов, сравнивайте вашу продукцию или предлагаемые услуги с другими предложениями на рынке. Развивайтесь и совершенствуйте свой бизнес. Только тогда вы можете рассчитывать на хорошую прибыль.

Если у вас есть перспективная бизнес-идея и желание работать, вы обязательно станете успешным предпринимателем.



Важное значение в успешности бизнес-идеи является правильное ее донесения / Фото unsplash

Что мешает начать свой бизнес

У всех есть оправдание для себя. Но в случае открытия собственного дела – мысли и фразы, оправдывающие отсутствие такого начала, редко бывают справедливы. Обычно в самооправдании коренится простое незнание некоторых вещей, которые можно достаточно просто узнать.

Свой вариант разоблачения популярных отговорок против открытия собственного дела предлагает Джефф Хейден, ответственный секретарь журнала Inc.

"У меня нет денег для старта"

Как говорит Давид Левинский : "Предпринимательский старт – это наука и искусство, как обходиться без денег, без персонала и без личного времени".

С денежного "большого пьянства" не стоит начинать "жизненный пир", от этого можно "упасть под стол". Пир нужно начинать с минимальной суммы, которую нетрудно раздобыть. Поэтому сначала обдумайте простые идеи бизнеса, не думая о деньгах. Затем заразите других верой в пользу вашей идеи. Тогда к вам придут и стартовые инвестиции.

"У меня нет времени"

У всех есть лишнее время. Вопрос в том, от чего нужно отказаться, чтобы он появился. Если бы вас в палатке засыпало землей и у вас осталось кислорода на 24 часа, вы бы не придумывали шутки, не смотрели бы фильмы, новости и футбол по телевизору. Вы все время выкапывали себя из ловушки.

Поэтому откажитесь от того, что вам кажется отдыхом, но на самом деле им не является, – и ваш график мгновенно получит пустые часа ежедневно. Осталось от всего сердца захотеть заполнить эти часы стартом собственного бизнеса.



Не бойтесь выйти из зоны комфорта / Фото unsplash

"Свой бизнес – это сложно и страшно"

Каждый предприниматель боится начинать. Но вы в детстве боялись пойти в школу, сесть на велосипед. И все это вы сделали, потому что преодолели страх.

Поэтому, сделайте из ваших страхов топливо для стимулирования силы воли. Помните, что чем страшнее вам было, тем больше удовольствия вы получите, когда его победите. А удовольствие от своей победы – важный двигатель жизни.

"Я никого не знаю, у меня нет нужных связей"

В наше время это смешная отговорка. С помощью сайтов компаний, а также фейсбука, твиттера и других соцсетей вы можете наладить контакт практически с любым важным для бизнеса физическим и юридическим лицом.

Сейчас все люди и компании удивительно доступны. Это один из секретов успеха многих из них. Если они ничего не отвечают вам и ничего не делают для вас – это значит, что они о ваших идеях еще не знают. Тысячи миллионеров рассказывали, что на старте рискнули предложить свою схему важным персонам, – и были удивлены, что им таки ответили.

"У меня были идеи, но уже поздно: они реализованы другими"

Помните, что Марк Цукерберг не был изобретателем соцсетей. Но мировым явлением сделал их именно он. И заработал на соцсети больше тоже он.

Большинство удачных стартапов строится не на том, чтобы "сделать абсолютно новое", а на том, чтобы " сделать лучше". А для этого надо реагировать на то, что уже существует вокруг вас, сразу же придумывая, как это улучшить.

Большинство успешных компаний стали большими на основе совершенствования недавно созданных идей и инноваций. Никогда не поздно быть готовым отшлифовать то, что вывел кто-то другой, сделав его идеи лучше, быстрее или дешевле.

"Я неубедителен, боюсь общаться"

Люди будут слушать все, что им интересно, не имеет значения, как и кем оно сказано. Есть немало преподавателей с проблемами речи, но их слушают, поскольку они говорят уникальные вещи, которые слушатели испытывают полезными для себя.

Если вас не слушают, проблема не в слушателях – проблема в вашем контенте. Вам нужно понимать слушателей и только исходя из их потребностей, формировать свои сообщения.

"У меня нет бизнес-навыков"

Нет проблем: получите навыки: сходите на курсы, прочитайте книгу, посмотрите видеокурс, поговорите с друзьями.

"Мне будет некомфортно начать жить иначе"

Если бизнес-идея нарушает ваши принципы, веру, этику – однозначно вам воплощать ее не стоит. Но если вам просто лень выйти из вашей зоны комфорта, вспомните, что она вам скоро самому страшно надоест. Для чего вы ездите в отпуск, как не для изменения зоны комфорта?

Не бойтесь психологических зон комфорта, потому что их – миллионы. И ведя свой бизнес, вы тоже несколько таких комфортных состояний сформируете под себя.

"Бизнес – это слишком сложно"

Сразу бежать на марафонскую дистанцию ​​трудно. Пробежать вокруг стадиона сегодня круг, завтра два и так далее вплоть до дистанции в 42 километра – гораздо легче.

Поэтому первое, что нужно сделать в сложной цели, – это придумать и записать десяток бизнес-идей. Отдохните. Затем второй маленький шаг – узнайте, как пишется бизнес-план. А потом еще и еще.