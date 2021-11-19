Від горіхів до в'яленого м'яса: 20 ідей здорових перекусів для офісу

Правильне харчування та щільний графік – речі, які, здавалося б, важко поєднати. Однак ми знаємо, як це зробити без зайвих клопотів. Читайте далі на Ідеї 24, що ж прихопити з собою на роботу, аби бути ситим та сповненим енергії без шкоди для організму.

У середньому кожен працівник проводить в офісі по 8 – 9 годин щодня. При цьому, погодьтеся, мало хто стежить за тим, що та в якій кількості їсть впродовж дня. І, мабуть, усі здогадуються, що таким підхід – погана ідея. Важливо піклуватися про свій раціон!

І ще Три прості кроки, які допоможуть вам без стресу перейти на правильне харчування

Ще одна з найпоширеніших помилок – їсти рідко, але багато. Від цього й клонить вас на сон. Про продуктивність тут уже й мови не може бути.

Ідеальний сценарій харчування на роботі – збалансований обід + кілька перекусів впродовж дня. Це секрет того, щоб залишатися на плаву і зосередитися, коли вам це потрібно найбільше.

20 ідей здорових перекусів

Горіхи та сухофрукти Фрукти та горіхи Сухофрукти та шоколад Фрукти та шоколад Шоколад та горішки Яблука та арахісова паста без цукру Гранола з йогуртом Батончик з граноли Йогурт та горіхи з сухофруктами Йогурт та горіхи з фруктами Фруктові та овочеві чіпси Горіхи у чорному шоколаді Сир та фрукти Смузі Протеїновий батончик Хумус та овочеві палички В'ялене м'ясо Сушені водорості Здорові чипси Хлібці

І це лише частина корисних варіантів. Їх може бути у рази більше і це чудовий варіант для того, щоб не зірватися на робочому місці на фастфуд.

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Здоровий перекус на роботі – гарна ідея / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Найкращі перекуси для офісу

Є прості варіанти перекусів в офіс, а є ніби як прості, але дуже незвичайні одночасно, шляхом поєднання. Ми на робочому місці проводимо багато часу і нам потрібно облаштувати там комфорт і це стосується й наших перекусів.

Я підготувала для вас смачні поєднання:

Горіхи та сухофрукти

Фрукти та горіхи

Сухофрукти та шоколад

Фрукти та шоколад

5. Шоколад та горішки

Яблука та арахісова паста без цукру (це дуже смачно)

Гранола з йогуртом

Гранола батончик

Йогурт та горіхи з сухофруктами

Йогурт та горіхи з фруктами

Фруктові та овочеві чіпси

Горіхи у чорному шоколаді

Сир та фрукти

Смузі

Протеїновий батончик

Хумус та овочеві палички

І це лише частина здорових варіантів. Їх може бути в рази більше і це чудовий варіант для того, щоб не зірватися на робочому місці на щось неправильне.