В среднем каждый работник проводит в офисе по 8 – 9 часов в день. При этом, согласитесь, мало кто следит за тем, что и в каком количестве ест в течение дня. И, наверное, все догадываются, что такой подход – плохая идея. Важно заботиться о своем рационе!

И еще Три простых шага, которые помогут вам без стресса перейти на правильное питание

Еще одна из самых распространенных ошибок – есть редко, но много. От этого и клонит вас на с. О производительности здесь уже и речи не может быть.

Идеальный сценарий питания на работе – сбалансированный обед + несколько перекусов в течение дня. Это секрет того, чтобы оставаться на плаву и сосредоточиться, когда вам это нужно больше всего.

20 идей здоровых перекусов

  1. Орехи и сухофрукты
  2. Фрукты и орехи
  3. Сухофрукты и шоколад
  4. Фрукты и шоколад
  5. Шоколад и орешки
  6. Яблоки и арахисовая паста без сахара
  7. Гранола с йогуртом
  8. Батончик из гранолы
  9. Йогурт и орехи с сухофруктами
  10. Йогурт и орехи с фруктами
  11. Фруктовые и овощные чипсы
  12. Орехи в черном шоколаде
  13. Сыр и фрукты
  14. Смузи
  15. Протеиновый батончик
  16. Хумус и овощные палочки
  17. Вяленое мясо
  18. Сушеные водоросли
  19. Здоровые чипсы
  20. Хлебцы

И это лишь часть нужных вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на фастфуд.

Читайте также Поздний перекус: что можно съесть перед сном, если очень захотелось

Здоровый перекус на работе – хорошая идея
Здоровый перекус на работе – хорошая идея / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Лучшие перекусы для офиса

Есть простые варианты перекусов в офис, а есть как простые, но очень необычные одновременно, путем сочетания. Мы на рабочем месте проводим много времени и нам нужно обустроить там комфорт, и это касается и наших перекусов.

Я подготовила для вас вкусные сочетания:

Орехи и сухофрукты
Фрукты и орехи
Сухофрукты и шоколад
Фрукты и шоколад
5. Шоколад и орехи
Яблоки и арахисовая паста без сахара (это очень вкусно)
Гранола с йогуртом
Гранола батончик
Йогурт и орехи с сухофруктами
Йогурт и орехи с фруктами
Фруктовые и овощные чипсы
орехи в черном шоколад
Сыр и фрукты
Смузи
Протеиновый батончик
Хумус и овощные палочки

И это только часть здоровых вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на что-то неправильное.