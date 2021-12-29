Це шоколадне печиво гарантовано здивує ваших рідних на новорічні свята. Його до того ж можна готувати в будь-яку пору. Смаколики – бюджетні і дуже смачні.
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Легкий рецепт смачного шоколадного печива
Інгредієнти:
- 450 грамів цукру;
- 150 грамів несолодкого какао;
- пів чайної ложки солі;
- 4 великих яєчних білки;
- 1 столова ложка ванільного екстракту;
- 180 грамів напівсолодкої або гіркої шоколадної стружки.
Приготування
Розігрійте духовку до 150 градусів. Застеліть дві форми для печива пергаментним папером та злегка змастіть антипригарним кулінарним спреєм.
У великій мисці збийте кондитерський цукор, какао та сіль. Додайте яєчні білки, ванілін і ретельно перемішайте дерев'яною ложкою до однорідності. Додайте шоколадну стружку. Відставте тісто на 5 хвилин. Якщо ваше тісто занадто рідке, накрийте кришкою і поставте в холодильник на 10 хвилин.
Викладайте тісто столовими ложками на відстані 5 сантиметрів один від одного на деко. Випікайте від 13 до 15 хвилин або до застигання. Залиште охолонути на формочках 3 хвилини. Потім за допомогою лопатки обережно перекладіть на решітку до повного охолодження.
Рецепт шоколадного печива на новорічний стіл / Фото GH