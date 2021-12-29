Это шоколадное печенье гарантированно удивит ваших родных на новогодние праздники. Его к тому же можно готовить в любое время. Вкусы – бюджетные и очень вкусные.

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Легкий рецепт вкусного шоколадного печенья

Ингредиенты:

450 граммов сахара;

150 граммов несладкого какао;

пол чайной ложки соли;

4 больших яичных белка;

1 столовая ложка ванильного экстракта;

180 г полусладкой или горькой шоколадной стружки.

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. Застлайте две формы для печенья пергаментной бумагой и слегка смажьте антипригарным кулинарным спреем.

В большой миске взбейте кондитерский сахар, какао и соль. Добавьте яичные белки, ванилин и кропотливо перемешайте древесной ложкой до однородности. Добавить шоколадную стружку. Отставьте тесто в течение 5 минут. Если тесто слишком жидкое, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 10 минут.

Выкладывайте тесто столовыми ложками на расстоянии 5 сантиметров друг от друга на противень. Выпекайте от 13 до 15 минут или до застывания. Оставьте остыть на формочках 3 минуты. Затем с помощью лопатки осторожно переложите на решетку до полного охлаждения.



Рецепт шоколадного печенья на новогодний стол / Фото GH