Здавалося б, нас нічим вже не здивувати в плані професій: ми живемо у світі, де все можливо. Проте є чимало незвичайних робіт, за які отримують гроші. І якщо у вашому уявленні слово "робота" має на увазі "ненависну працю", вчіться у цих людей, які зайнялися тим, що їм дійсно до душі, та непогано на цьому заробляють.

Навряд чи ви зможете знайти на українських рекрутингових сайтах професії, про які ми розповімо. Однак, вони не просто існують, а ще й приносять непоганий дохід.

Читайте також: 5 новітніх професій найближчого майбутнього

Оцінювачі свіжості подиху

Робота таких фахівців передбачає участь в експериментах компаній, які виробляють ополіскувачі для ротової порожнини, льодяники, зубну пасту та жувальні гумки. Під час спеціальних експериментів вони оцінюють ефективність продукції та пишуть про це звіти.



Фото myplanet

Дегустатор корму для собак

На таку посаду потрібні відповідальні працівники. Щоб професійно визначити привабливість смаку та поживну цінність корму. Продукт не ковтають, а лише пробують на смак.



Фото pixabay

Ідентифікатори статі птиці

Завдання таких фахівців полягає у тому, щоб через власну інтуїцію визначити стать крихітного курчати. Вони працюють на птахофабриках в Англії і Японії, заробляють до 60 000 доларів у рік.



Фото pixabay

Чергові в черзі

У сезон розпродажів новинок Apple професійні чергові мають напружений графік. Представники цієї професії заробляють в середньому до 1000 доларів в тиждень.



Фото pixabay

Вигадувач передбачень

Передбачення, яке було знайдене у страві якогось ресторану було придумане справжньою людиною. В Україні це не дуже поширене явище, а от за кордоном полюбляють такі сюрпризи. Заробляють укладачі прогнозів в середньому близько 40 000 доларів у рік.



Фото teg

Мисливець за зміїною отрутою

Представники такої професії витягують отруту із найнебезпечніший змій у світі. Таку отруту використовують для створення протиотрути для лікарень і лабораторних досліджень та продають приблизно по 1000 доларів за грам.



Фото myplanet

Подружка нареченої

Вона нічим не відрізняється від справжньої подружки нареченої. Ця дівчина набагато корисніша в такий важливий і стресовий день, як весілля. Вона є особистим помічником нареченої та вирішує проблеми, які виникають під час свята. Отримують такі подружки нареченої від 300 до 2000 доларів за весілля.



Фото pixabay

Плакальник на похоронах

Плакальник прийде на похорон і переконливо буде плакати та розповідати про своє горе. Англійська компанія "Найми плакальника" надає фахівців за ціною приблизно 70 доларів за дві години невтішних стогонів і відчайдушних ридань.



Фото myplanet

Інструктор собачого серфінгу

Серфінгістом може стати не тільки людина, а ще й собака. Адже існує професія, представники якої можуть навчити вашого пса серфінгу. Це можуть бути заняття для вас та вашого чотирилапого друга, а можуть лише для собаки.



Фото teg

Обіймальник

Професійний обіймальник отримує до 80 доларів за годину обіймів з незнайомцями. Фахівці цієї сфери бачать головний мінус роботи в тому, що, крім фізичної взаємодії, доводиться також вступати й в емоційний контакт з клієнтами, що, за їхніми словами, виснажує.



Фото myplanet