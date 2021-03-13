Ви навіть не могли уявити, що за це платять гроші: 10 найдивніших професій
Здавалося б, нас нічим вже не здивувати в плані професій: ми живемо у світі, де все можливо. Проте є чимало незвичайних робіт, за які отримують гроші. І якщо у вашому уявленні слово "робота" має на увазі "ненависну працю", вчіться у цих людей, які зайнялися тим, що їм дійсно до душі, та непогано на цьому заробляють.
Джерело:24 канал
Навряд чи ви зможете знайти на українських рекрутингових сайтах професії, про які ми розповімо. Однак, вони не просто існують, а ще й приносять непоганий дохід.
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Оцінювачі свіжості подиху
Робота таких фахівців передбачає участь в експериментах компаній, які виробляють ополіскувачі для ротової порожнини, льодяники, зубну пасту та жувальні гумки. Під час спеціальних експериментів вони оцінюють ефективність продукції та пишуть про це звіти.
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Дегустатор корму для собак
На таку посаду потрібні відповідальні працівники. Щоб професійно визначити привабливість смаку та поживну цінність корму. Продукт не ковтають, а лише пробують на смак.
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Ідентифікатори статі птиці
Завдання таких фахівців полягає у тому, щоб через власну інтуїцію визначити стать крихітного курчати. Вони працюють на птахофабриках в Англії і Японії, заробляють до 60 000 доларів у рік.
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Чергові в черзі
У сезон розпродажів новинок Apple професійні чергові мають напружений графік. Представники цієї професії заробляють в середньому до 1000 доларів в тиждень.
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Вигадувач передбачень
Передбачення, яке було знайдене у страві якогось ресторану було придумане справжньою людиною. В Україні це не дуже поширене явище, а от за кордоном полюбляють такі сюрпризи. Заробляють укладачі прогнозів в середньому близько 40 000 доларів у рік.
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Мисливець за зміїною отрутою
Представники такої професії витягують отруту із найнебезпечніший змій у світі. Таку отруту використовують для створення протиотрути для лікарень і лабораторних досліджень та продають приблизно по 1000 доларів за грам.
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Подружка нареченої
Вона нічим не відрізняється від справжньої подружки нареченої. Ця дівчина набагато корисніша в такий важливий і стресовий день, як весілля. Вона є особистим помічником нареченої та вирішує проблеми, які виникають під час свята. Отримують такі подружки нареченої від 300 до 2000 доларів за весілля.
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Плакальник на похоронах
Плакальник прийде на похорон і переконливо буде плакати та розповідати про своє горе. Англійська компанія "Найми плакальника" надає фахівців за ціною приблизно 70 доларів за дві години невтішних стогонів і відчайдушних ридань.
Фото myplanet
Інструктор собачого серфінгу
Серфінгістом може стати не тільки людина, а ще й собака. Адже існує професія, представники якої можуть навчити вашого пса серфінгу. Це можуть бути заняття для вас та вашого чотирилапого друга, а можуть лише для собаки.
Фото teg
Обіймальник
Професійний обіймальник отримує до 80 доларів за годину обіймів з незнайомцями. Фахівці цієї сфери бачать головний мінус роботи в тому, що, крім фізичної взаємодії, доводиться також вступати й в емоційний контакт з клієнтами, що, за їхніми словами, виснажує.
Фото myplanet
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