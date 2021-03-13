Казалось бы, нас ничем уже не удивить в плане профессий: мы живем в мире, где все возможно. Однако есть еще масса необычных работ, за которые получают деньги. И если в вашем представлении слово "работа" подразумевает "ненавистную работу", учитесь у этих людей, которые занялись тем, что им действительно по душе и неплохо на этом зарабатывают.

Вряд ли вы сможете найти на украинских рекрутинговых сайтах профессии, о которых мы расскажем. Однако, они не просто существуют, но и приносят неплохой доход.

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Оценщики свежести дыхания

Работа таких специалистов предусматривает участие в экспериментах компаний, которые занимаются производством ополаскивателей для полости рта, леденцов, зубной пасты и жевательных резинок. Во время специальных экспериментов они оценивают эффективность продукции и пишут об этом отчеты.



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Дегустатор корма для собак

На такую должность нужны ответственные работники. Чтобы профессионально определить привлекательность вкуса, который производит фирма и какая питательная ценность корма. Продукт не глотают, а только пробуют на вкус.



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Идентификаторы пола птицы

Задача таких специалистов заключается в том, чтобы через собственную интуицию определить пол крошечного цыпленка. Они работают на птицефабриках в Англии и Японии, зарабатывают до 60000 $ в год.



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Дежурные в очереди

В сезон распродаж новинок Apple профессиональные дежурные имеют напряженный график. Представители данной профессии зарабатывают в среднем до 1000 $ в неделю.



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Выдумыватель предсказаний

Предвидения, которое было найдено в блюде какого-то ресторана было придумано настоящим человеком. В Украине это не очень распространенное явление, а вот за границей любят такие сюрпризы. Зарабатывают составители прогнозов в среднем около 40 000 $ в год.





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Охотник за змеиным ядом

Представители такой профессии извлекают яд из самых опасный змей в мире. Данный яд используют для создания противоядия для больниц и лабораторных исследований и продают примерно по 1000 $ за грамм.



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Подружка невесты

Она ничем не отличается от настоящей подружки невесты. Эта девушка очень полезна в таком важном и стрессовом дне как свадьба. Она является личным помощником невесты и решает проблемы, которые возникли во время праздника. Получают такие подружки невесты от 300 до 2000 $ за свадьбу.



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Плакальщик на похоронах

Плакальщик придет на похороны и убедительно будет плакать и рассказывать о своем горе. Английская компания "Найми плакальщика" предоставляет специалистов по цене примерно 70 $ за 2:00 неутешительных стонов и отчаянных рыданий.



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Инструктор собачьего серфинга

Серфингистом может стать не только человек, но и собака. Ведь существует профессия, представители которой могут научить вашего пса серфингу. Это могут быть занятия для вас и вашего четвероногого друга, а могут лишь для собаки.



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Обнимальщик

Профессиональный обнимальщик получает до 80 $ в час объятий с незнакомцами. Специалисты этой сферы видят главный минус работы в том, что кроме физического взаимодействия, приходится также вступать и в эмоциональный контакт с клиентами, что, по их словам, выматывает.



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