Ви даремно прали це руками: 9 речей, які можна довірити машинці
Джерело:24 канал
Не всі речі можна довіряти машинному пранню, адже воно зазвичай дуже жорстке. Тому ми часто багато предметів побуту очищуємо вручну.
Насправді є речі, які ви даремно боялись довіряти механічному пранню. Ідеї 24 діляться цим списком, який значно спростить ваш побут.
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Які речі можна прати у пральній машині
Дитячі іграшки
Періть іграшки у пральній машині / Фото Pixabay
Дитячі іграшки можна прати у машинці. Для збереження цілісності, перед прання помістіть м'яких звірів у окремі мішечки. Виставте делікатний режим, низьку температуру і додайте лише половину потрібного мийного засобу. Після прання увімкніть додаткове полоскання.
Кухонний інвентар
Прихватки швидко очистить машинне прання / Фото Pinterest
Прихватки, рукавички та фартухи тепер не потрібно прати руками, з цим чудово справиться пральна машина. Увімкніть звичайний режим і готово.
Кепки
Кепки можна прати у машинці / Фото Pixabay
Ви можете спокійно довірити кепки пральній машині. Обробіть забруднення засобом для виведення плям, залиште на 5 хвилин та помістіть у пральну машинку, увімкнувши швидкий цикл з холодною водою.Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.
Спортивне взуття
Витягніть шнурки та устілки і помістіть кросівки у барабан / Фото Pixabay
Перед пранням кросівок, витягніть з них устілки та шнурки, які варто покласти у спеціальний мішок, щоб вони не заплутались. Можете також помістити у машинку кілька рушників, щоб прання не було таким гучним. Щоб позбутися неприємного запаху, можете додати трохи оцту до мийного засобу, та вибрати делікатний режим з холодною водою.
Подушки
Періть подушки в машинці / Фото Pinterest
У пральній машині можна очищувати не лише постільну білизну, але й подушки. Оберіть делікатний режим та теплу воду і не забудьте увімкнути додаткове полоскання. Щоб пух всередині не збився, покладіть у барабан кілька тенісних м'ячів.
Шторка з ванни
Шторку з ванної кімнати довіряйте маханічному пранню / Фото Pinterest
Шторку з ванної кімнати можна прати в машинці з рушниками. Робіть це у холодній воді та зі звичайною кількістю засобу для прання.
Сумки
Сумки та рюкзаки періть у машинці / Фото Pixabay
Сумки та рюкзаки спокійно відправляйте у машинку для очищення. Не забудьте витягти все з кишень та помістити аксесуар у спеціальний мішечок для прання. Увімкніть делікатний режим з холодною водою та додайте трохи порошку.
Килимки з ванної кімнати
Килимки з ванни тепер не потрібно прати вручно / Фото Pinterest
Перед пранням добре потріпайте килими і лише тоді відправляйте у барабан. Оберіть режим делікатного прання з холодною водою та додайте менше порошку, ніж зазвичай.
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Аксесуари домашніх улюбленців
Аксесуари домашніх улюбленців чудово попере машинка / Фото Pinterest
Петлі, нашийники та лежанки домашніх тварин помістіть для очищення у пральну машинку. Якщо це можливо, відділіть чохол від поролонової частини, та виперіть його у холодній воді з порошком.