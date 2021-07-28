Ви даремно прали це руками: 9 речей, які можна довірити машинці

Не всі речі можна довіряти машинному пранню, адже воно зазвичай дуже жорстке. Тому ми часто багато предметів побуту очищуємо вручну.

Насправді є речі, які ви даремно боялись довіряти механічному пранню. Ідеї 24 діляться цим списком, який значно спростить ваш побут.

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Які речі можна прати у пральній машині

Дитячі іграшки



Періть іграшки у пральній машині / Фото Pixabay

Дитячі іграшки можна прати у машинці. Для збереження цілісності, перед прання помістіть м'яких звірів у окремі мішечки. Виставте делікатний режим, низьку температуру і додайте лише половину потрібного мийного засобу. Після прання увімкніть додаткове полоскання.

Кухонний інвентар



Прихватки швидко очистить машинне прання / Фото Pinterest

Прихватки, рукавички та фартухи тепер не потрібно прати руками, з цим чудово справиться пральна машина. Увімкніть звичайний режим і готово.

Кепки



Кепки можна прати у машинці / Фото Pixabay

Ви можете спокійно довірити кепки пральній машині. Обробіть забруднення засобом для виведення плям, залиште на 5 хвилин та помістіть у пральну машинку, увімкнувши швидкий цикл з холодною водою.

Спортивне взуття

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком



Витягніть шнурки та устілки і помістіть кросівки у барабан / Фото Pixabay

Перед пранням кросівок, витягніть з них устілки та шнурки, які варто покласти у спеціальний мішок, щоб вони не заплутались. Можете також помістити у машинку кілька рушників, щоб прання не було таким гучним. Щоб позбутися неприємного запаху, можете додати трохи оцту до мийного засобу, та вибрати делікатний режим з холодною водою.

Подушки



Періть подушки в машинці / Фото Pinterest

У пральній машині можна очищувати не лише постільну білизну, але й подушки. Оберіть делікатний режим та теплу воду і не забудьте увімкнути додаткове полоскання. Щоб пух всередині не збився, покладіть у барабан кілька тенісних м'ячів.

Шторка з ванни



Шторку з ванної кімнати довіряйте маханічному пранню / Фото Pinterest

Шторку з ванної кімнати можна прати в машинці з рушниками. Робіть це у холодній воді та зі звичайною кількістю засобу для прання.

Сумки



Сумки та рюкзаки періть у машинці / Фото Pixabay

Сумки та рюкзаки спокійно відправляйте у машинку для очищення. Не забудьте витягти все з кишень та помістити аксесуар у спеціальний мішечок для прання. Увімкніть делікатний режим з холодною водою та додайте трохи порошку.

Килимки з ванної кімнати



Килимки з ванни тепер не потрібно прати вручно / Фото Pinterest

Перед пранням добре потріпайте килими і лише тоді відправляйте у барабан. Оберіть режим делікатного прання з холодною водою та додайте менше порошку, ніж зазвичай.

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Аксесуари домашніх улюбленців



Аксесуари домашніх улюбленців чудово попере машинка / Фото Pinterest

Петлі, нашийники та лежанки домашніх тварин помістіть для очищення у пральну машинку. Якщо це можливо, відділіть чохол від поролонової частини, та виперіть його у холодній воді з порошком.