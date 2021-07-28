На самом деле есть вещи, которые вы зря боялись доверять механической стирке. Идеи 24 делятся этим списком, который значительно упростит ваш быт.
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Какие вещи можно стирать в стиральной машине
Детские игрушки
Стирайте игрушки в стиральной машине / Фото Pixabay
Детские игрушки можно стирать в машинке. Для сохранения целостности, перед стирки поместите мягких зверей в отдельные мешочки. Выставьте деликатный режим, низкую температуру и добавьте лишь половину нужного моющего средства. После стирки включите дополнительное полоскание.
Кухонный инвентарь
Прихватки быстро очистит машинная стирка / Фото Pinterest
Прихватки, перчатки и фартуки теперь не нужно стирать руками, с этим прекрасно справится стиральная машина. Включите обычный режим и готово.
Кепки
Кепки можно стирать в машинке / Фото Pixabay
Вы можете спокойно доверить кепки стиральной машине. Обработайте загрязнение пятновыводителем, оставьте на 5 минут и поместите в стиральную машинку, включив быстрый цикл с холодной водой.
Спортивная обувь
Вытяните шнурки и стельки и поместите кроссовки в барабан / Фото Pixabay
Перед стиркой кроссовок, вытащите из них стельки и шнурки, которые стоит положить в специальный мешок, чтобы они не запутались. Вы можете также поместить в машинку несколько полотенец, чтобы стирка не было такой шумной. Чтобы избавиться от неприятного запаха, можете добавить немного уксуса к моющему средству, и выбрать щадящий режим с холодной водой.
Подушки
Стирайте подушки в машинке / Фото Pinterest
В стиральной машине можно очищать не только постельное белье, но и подушки. Выберите деликатный режим и теплую воду и не забудьте включить дополнительное полоскание. Чтобы пух внутри не сбился, положите в барабан несколько теннисных мячей.
Шторка из ванны
Шторку из ванной комнаты доверяйте маханической стирке / Фото Pinterest
Шторку из ванной комнаты можно стирать в машинке с полотенцами. Делайте это в холодной воде и с обычнымколичеством моющего средства.
Сумки
Сумки и рюкзаки стирайте в машинке / Фото Pixabay
Сумки и рюкзаки спокойно отправляйте в машинку для очистки. Не забудьте извлечь все из карманов и поместить аксессуар в специальный мешочек для стирки. Включите деликатный режим с холодной водой и добавьте немного порошка.
Коврики из ванной комнаты
Коврики из ванны теперь не нужно стирать вручную / Фото Pinterest
Перед стиркой хорошо встряхните ковры и только тогда отправляйте в барабан. Выберите режим деликатной стирки с холодной водой и добавьте меньше порошка, чем обычно.
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Аксессуары домашних любимцев
Аксессуары домашних любимцев прекрасно постирает машинка / Фото Pinterest
Петли, ошейники и лежанки домашних животных поместите для очистки в стиральную машинку. Если это возможно, отделить чехол от поролоновой части, и постирайте его в холодной воде с порошком.