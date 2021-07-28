На самом деле есть вещи, которые вы зря боялись доверять механической стирке. Идеи 24 делятся этим списком, который значительно упростит ваш быт.

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Какие вещи можно стирать в стиральной машине

Детские игрушки



Стирайте игрушки в стиральной машине / Фото Pixabay

Детские игрушки можно стирать в машинке. Для сохранения целостности, перед стирки поместите мягких зверей в отдельные мешочки. Выставьте деликатный режим, низкую температуру и добавьте лишь половину нужного моющего средства. После стирки включите дополнительное полоскание.

Кухонный инвентарь



Прихватки быстро очистит машинная стирка / Фото Pinterest

Прихватки, перчатки и фартуки теперь не нужно стирать руками, с этим прекрасно справится стиральная машина. Включите обычный режим и готово.

Кепки



Кепки можно стирать в машинке / Фото Pixabay

Вы можете спокойно доверить кепки стиральной машине. Обработайте загрязнение пятновыводителем, оставьте на 5 минут и поместите в стиральную машинку, включив быстрый цикл с холодной водой.

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Спортивная обувь



Вытяните шнурки и стельки и поместите кроссовки в барабан / Фото Pixabay

Перед стиркой кроссовок, вытащите из них стельки и шнурки, которые стоит положить в специальный мешок, чтобы они не запутались. Вы можете также поместить в машинку несколько полотенец, чтобы стирка не было такой шумной . Чтобы избавиться от неприятного запаха, можете добавить немного уксуса к моющему средству, и выбрать щадящий режим с холодной водой.

Подушки



Стирайте подушки в машинке / Фото Pinterest

В стиральной машине можно очищать не только постельное белье, но и подушки. Выберите деликатный режим и теплую воду и не забудьте включить дополнительное полоскание. Чтобы пух внутри не сбился, положите в барабан несколько теннисных мячей.

Шторка из ванны



Шторку из ванной комнаты доверяйте маханической стирке / Фото Pinterest

Шторку из ванной комнаты можно стирать в машинке с полотенцами. Делайте это в холодной воде и с обычным количеством моющего средства.

Сумки



Сумки и рюкзаки стирайте в машинке / Фото Pixabay

Сумки и рюкзаки спокойно отправляйте в машинку для очистки. Не забудьте извлечь все из карманов и поместить аксессуар в специальный мешочек для стирки. Включите деликатный режим с холодной водой и добавьте немного порошка.

Коврики из ванной комнаты



Коврики из ванны теперь не нужно стирать вручную / Фото Pinterest

Перед стиркой хорошо встряхните ковры и только тогда отправляйте в барабан. Выберите режим деликатной стирки с холодной водой и добавьте меньше порошка, чем обычно.

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Аксессуары домашних любимцев



Аксессуары домашних любимцев прекрасно постирает машинка / Фото Pinterest