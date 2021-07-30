Як часто варто прати одяг: цю інформацію знають одиниці

Щоб ваші речі завжди були чистими та охайними, за ними варто правильно доглядати. Ідеї 24 діляться, як це робити.

Ви, напевне, не раз ставили собі питання, як часто потрібно прати футболки, штани чи спортивний одяг. Ми ділимось з вами корисними порадами та списком, який допоможе тримати одяг завжди у чистоті.

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Скільки разів можна одягати речі перед пранням



Як часто варто прати одяг / Фото Unsplash

Якщо говорити про прання одягу, то варто пам'ятати, що кожна річ потребує індивідуального підходу. Шапки, спідню білизну та штани потрібно очищувати з різною періодичністю. Тож ми розповідаємо, після скількох разів потрібно прати одяг.

Спідня білизна та шкарпетки – 1 раз;

– 1 раз; Спортивний одяг для тренувань – 1 раз;

– 1 раз; Купальник – 1 раз;

– 1 раз; Футболки – 1 – 2 рази;

– 1 – 2 рази; Сукня – 1 – 3 рази;

– 1 – 3 рази; Бюстгальтери та топи – 2 – 3 рази;

– 2 – 3 рази; Піжами та нічні сорочки – 3 – 4 рази;

– 3 – 4 рази; Джемпер, водолазка – 5 – 6 разів;

– 5 – 6 разів; Спідниця – 5 – 7 разів;

– 5 – 7 разів; Джинси – до 10 разів;

– до 10 разів; Шапка – слід прати 3 – 4 рази за сезон;

– слід прати 3 – 4 рази за сезон; Пальто, куртка – 1 – 2 прання за сезон.

Поради щодо прання

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Як правильно прати одяг, щоб не пошкодити його / Фото BHG

Ці корисні лайфхаки допоможуть зберегти речі у гарному стані.

– Якщо на світлому гольфі забруднився комір, то можна запрати лише цю ділянку.

– Не варто залишати надовго мокрий одяг у пральній машинці (максимум 8 – 12 годин). Це може спровокувати появу цвілі та неприємного запаху.

– Строкаті тканини безпечніше прати вручну.

– Не змішуйте в одному пранні яскравий одяг зі світлими речами. Темна або кольорова фарба може зіпсувати білий одяг, особливо при високій температурі. Якщо вам потрібно попрати речі різних відтінків, рекомендуємо це робити у холодній воді.

– Темні тканини перед пранням варто вивертати. Так вони не втратять кольору. Також рекомендуємо вибирати прохолодну температуру води та уникати сонця під час сушіння.

– Для джинсового одягу краще не вмикати максимальний режим прання, адже це може негативно вплинути на колір матеріалу і послабити тканину. Також варто відмовитись від режиму віджиму, який може пошкодити тканину.

– Деякі виробники рекомендують прати джинсовий одяг раз на пів року. Щоб освіжити річ, можна покласти її у морозильну камеру.

– Якщо на верхньому одязі є забруднення на рукавах чи інших місцях, можна попрати їх локально.

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