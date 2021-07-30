Вы, наверняка, не раз задавали себе вопрос, как часто нужно стирать футболки, брюки или спортивную одежду. Мы делимся с вами полезными советами и списком, который поможет держать одежду всегда в чистоте.
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Сколько раз можно надевать вещи перед стиркой
Как часто стоит стирать одежду / Фото Unsplash
Если говорить о стирке одежды, то следует помнить, что каждая вещь требует индивидуального подхода. Шапки, нижнее белье и брюки нужно очищать с разной периодичностью. Поэтому мы рассказываем, после стольких раз нужно стирать одежду.
- Нижнее белье и носки – 1 раз;
- Спортивная одежда для тренировок – 1 раз;
- Купальник – 1 раз;
- Футболки – 1 – 2 раза;
- Платье – 1 – 3 раза;
- Бюстгальтеры и топы – 2 – 3 раза;
- Пижамы и ночные рубашки – 3 – 4 раза;
- Джемпер, водолазка – 5 – 6 раз;
- Юбка – 5 – 7 раз;
- Джинсы – до 10 раз;
- Шапка – следует стирать 3 – 4 раза за сезон;
- Пальто, куртка – 1 – 2 стирки за сезон.
Советы по стирке
Как правильно стирать одежду, чтобы не повредить ее / Фото BHG
Эти полезные лайфхаки помогут сохранить вещи в хорошем состоянии.
– Если на светлом гольфе испачкался воротник, то можно застирать только этот участок.
– Не стоит оставлять надолго мокрую одежду в стиральной машинке (максимум 8 – 12 часов). Это может спровоцировать появление плесени и неприятного запаха.
– Пестрые ткани безопаснее стирать вручную.
– Не смешивайте в одной стирке яркую одежду со светлыми вещами. Темная или цветная краска может испортить белую одежду, особенно при высокой температуре. Если вам нужно постирать вещи разных оттенков, рекомендуем это делать в холодной воде.
– Темные ткани перед стиркой стоит выворачивать. Так они не потеряют цвет. Также рекомендуем выбирать прохладную температуру воды и избегать солнца во время сушки.
– Для джинсовой одежды лучше не включать максимальный режим стирки, ведь это может негативно повлиять на цвет материала и ослабить ткань. Также стоит отказаться от режима отжима, который может повредить ткань.
– Некоторые производители рекомендуют стирать джинсовую одежду раз в полгода. Чтобы освежить вещь, можно положить ее в морозильную камеру.
– Если на верхней одежде есть загрязнения на рукавах или других местах, можно постирать их локально.
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