Вы, наверняка, не раз задавали себе вопрос, как часто нужно стирать футболки, брюки или спортивную одежду. Мы делимся с вами полезными советами и списком, который поможет держать одежду всегда в чистоте.

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Сколько раз можно надевать вещи перед стиркой



Как часто стоит стирать одежду / Фото Unsplash

Если говорить о стирке одежды, то следует помнить, что каждая вещь требует индивидуального подхода. Шапки, нижнее белье и брюки нужно очищать с разной периодичностью. Поэтому мы рассказываем, после стольких раз нужно стирать одежду.

Нижнее белье и носки – 1 раз;

Спортивная одежда для тренировок – 1 раз;

Купальник – 1 раз;

Футболки – 1 – 2 раза;

Платье – 1 – 3 раза;

Бюстгальтеры и топы – 2 – 3 раза;

Пижамы и ночные рубашки – 3 – 4 раза;

Джемпер, водолазка – 5 – 6 раз;

Юбка – 5 – 7 раз;

Джинсы – до 10 раз;

Шапка – следует стирать 3 – 4 раза за сезон;

Пальто, куртка – 1 – 2 стирки за сезон.

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Советы по стирке



Как правильно стирать одежду, чтобы не повредить ее / Фото BHG

Эти полезные лайфхаки помогут сохранить вещи в хорошем состоянии.

– Если на светлом гольфе испачкался воротник, то можно застирать только этот участок.

– Не стоит оставлять надолго мокрую одежду в стиральной машинке (максимум 8 – 12 часов). Это может спровоцировать появление плесени и неприятного запаха.

– Пестрые ткани безопаснее стирать вручную.

– Не смешивайте в одной стирке яркую одежду со светлыми вещами . Темная или цветная краска может испортить белую одежду, особенно при высокой температуре. Если вам нужно постирать вещи разных оттенков, рекомендуем это делать в холодной воде.

– Темные ткани перед стиркой стоит выворачивать. Так они не потеряют цвет. Также рекомендуем выбирать прохладную температуру воды и избегать солнца во время сушки.

– Для джинсовой одежды лучше не включать максимальный режим стирки, ведь это может негативно повлиять на цвет материала и ослабить ткань. Также стоит отказаться от режима отжима, который может повредить ткань.

– Некоторые производители рекомендуют стирать джинсовую одежду раз в полгода . Чтобы освежить вещь, можно положить ее в морозильную камеру.

– Если на верхней одежде есть загрязнения на рукавах или других местах, можно постирать их локально.