Блогерка Емма показала на своїй сторінці у тіктоці, як цього можна уникнути. Багато хто й не здогадувався, що одягнути халат можна по-іншому.

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Так, усі ми носимо халат звичним способом – пояс пропускаємо через петлі вздовж усієї талії, а потім зав'язуємо спереду. Спочатку наче усе добре, але згодом пояс сповзає і халат розв'язується. А це дратує. І одного дня тіктокерка зробила несподіване для себе відкриття, яке змінило її життя.

Мені здається, що я прожила останні 28 з половиною років свого життя у якійсь зіпсованій симуляції. Тому що я подивилася відео, в якому розповідають про те, як потрібно правильно зав'язувати свій халат, а насправді ви це робили неправильно, – розповіла Емма у відео.

За словами дівчини, набагато зручніше, якщо пояс пропустити у зворотньому напрямку лише через 2 бокові петлі, витягнути його наперед та зав'язати. Так вам не потрібно буде більше поправляти час від часу халат.

Відео з таким лайфхаком швидко стало вірусним у тіктоці: