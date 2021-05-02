Ваша автівка "їстиме" на 25 відсотків менше: 9 секретів ефективного водіння

Витрата пального для кожної моделі автомобіля визначається виробником майже в ідеальних умовах. А чи ж реально наблизити до них наш звичний стиль їзди? Адже "апетит" залізного коня залежить від того, наскільки раціонально використовується його двигун. Різниця у витраті пального одним і тим самим автомобілем може сягати 25% – залежно від того, який водій за його кермом.

Ми підготували поради, які допоможуть вам витрачати пальне дуже економно й без шкоди автівці.

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1. Прогрівання двигуна

Не потрібно прогрівати двигун занадто довго. Особливо це стосується нових автомобілів. Вони, як правило, можуть рухатися відразу ж, навіть без розігріву.





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2. Мінімізуйте масу авто

Вага, яку ви з собою возите, впливає на витрату бензину. Тому не возіть із собою непотрібні речі!





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3. Не зловживайте першою передачею

Не слід довго їхати на першій передачі, тому, що така їзда жере багато бензину. Як тільки рушили – перемикайтеся на другу.



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4. Рівномірний рух

Найбільш економна їзда – це рівномірний рух, без різкого розгону і гальмування. Так що, не ганяйте по місту, особливо.



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5. Плануйте маршрут

По місту вигідніше проїхати трохи більшу відстань, але з меншою кількістю світлофорів! Тому, плануйте свій маршрут заздалегідь, з урахуванням цього фактора.



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6. Тривалі зупинки

Глушіть двигун при тривалих зупинках (пробка, очікування когось, залізничний переїзд).



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7. Несправний автомобіль

Слідкуйте за справністю автомобіля. Несправні автомобілі їдять більше бензину.



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8. Слідкуйте за тиском у шинах

Контролюйте тиск у шинах. У різних автомобілів він може бути різним. Подивіться у своїй сервісній книжці, там вказано оптимальний тиск.



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9. Не зловживайте кондиціонером

Не користуйтеся кондиціонером надто вже часто. Деякі "кондери" збільшують витрату палива на цілих десять відсотків!



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