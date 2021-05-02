Мы подготовили советы, которые помогут вам расходовать топливо очень экономно и без ущерба машине.

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1. Прогрев двигателя

Не нужно прогревать двигатель слишком долго. Особенно это касается новых автомобилей. Они, как правило, могут двигаться сразу же, даже без разогрева.



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2. Минимизируйте массу авто

Вес, который вы с собой возите, влияет на расход бензина. Поэтому не возите с собой ненужные вещи!



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3. Не злоупотребляйте первой передачей

Не следует долго ехать на первой передаче, потому, что такая езда жрет много бензина. Как только тронулись – переключайтесь на вторую.



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4. Равномерное движение

Наиболее экономная езда – это равномерное движение, без резкого разгона и торможения. Так что, не гоняйте по городу, особенно.



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5. Планируйте маршрут

По городу выгоднее проехать немного большее расстояние, но с меньшим количеством светофоров! Поэтому, планируйте свой маршрут заранее, с учетом этого фактора.



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6. Длительные остановки

Глушите двигатель при длительных остановках (пробка, ожидания кого-то, ж / д переезд).



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7. Неисправный автомобиль

Следите за исправностью автомобиля. Неисправные автомобили едят больше бензина.



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8. Следите за давлением в шинах

Контролируйте давление в шинах. У разных автомобилей он может быть разным. Посмотрите в своей сервисной книжке, там указано оптимальное давление.



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9. Не злоупотребляйте кондиционером

Не используйте кондиционером слишком часто. Некоторые "кондеры" увеличивают расход топлива на целых десять процентов!



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