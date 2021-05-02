Ми підготували поради, які допоможуть вам витрачати пальне дуже економно й без шкоди автівці.

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1. Прогрівання двигуна

Не потрібно прогрівати двигун занадто довго. Особливо це стосується нових автомобілів. Вони, як правило, можуть рухатися відразу ж, навіть без розігріву.

Прогрівання двигуна
Фото wired

2. Мінімізуйте масу авто

Вага, яку ви з собою возите, впливає на витрату бензину. Тому не возіть із собою непотрібні речі!

Мінімізуйте масу авто
Фото caranddriver

3. Не зловживайте першою передачею

Не слід довго їхати на першій передачі, тому, що така їзда жере багато бензину. Як тільки рушили – перемикайтеся на другу.

Не зловживайте першою передачею
Фото cars

4. Рівномірний рух

Найбільш економна їзда – це рівномірний рух, без різкого розгону і гальмування. Так що, не ганяйте по місту, особливо.

Рівномірний рух
Фото wired

5. Плануйте маршрут

По місту вигідніше проїхати трохи більшу відстань, але з меншою кількістю світлофорів! Тому, плануйте свій маршрут заздалегідь, з урахуванням цього фактора.

Плануйте маршрут
Фото caranddriver

6. Тривалі зупинки

Глушіть двигун при тривалих зупинках (пробка, очікування когось, залізничний переїзд).

Тривалі зупинки
Фото wired

7. Несправний автомобіль

Слідкуйте за справністю автомобіля. Несправні автомобілі їдять більше бензину.

Несправність автомобіля
Фото cars

8. Слідкуйте за тиском у шинах

Контролюйте тиск у шинах. У різних автомобілів він може бути різним. Подивіться у своїй сервісній книжці, там вказано оптимальний тиск.

Слідкуйте за тиском в шинах
Фото cars

9. Не зловживайте кондиціонером

Не користуйтеся кондиціонером надто вже часто. Деякі "кондери" збільшують витрату палива на цілих десять відсотків!

Не користуйтеся кондиціонером
Фото caranddriver