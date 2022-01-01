Усі робили це неправильно: як швидко очистити імбир одним предметом

Більшість людей чистять імбир ножем і так втрачають багато м'якоті. Розповідаємо, як це зробити ложкою.

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Чистимо імбир ложкою

Спочатку треба покласти імбир у свій холодильник. Він має бути добре спакований, щоб довго зберігати свіжість.

1. Дістаньте його прямо з холодильника, коли він вам знадобиться.

2. Поламайте імбир на шматочки. Після цього ви також можете покласти його трохи намокнути у прісну воду.

3. Візьміть ложку, бажано з легкими гострими краями і обережно почніть зчищати шкірку з кореня.

За допомогою ложки ви можете зняти шкіру з нерівних місць уздовж імбиру, куди ваші ножі не можуть дістатися.

Спробуйте цей лайфхак вдома. Вам обов'язково вдасться.