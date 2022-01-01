Усі робили це неправильно: як швидко очистити імбир одним предметом
Джерело:food.ndtv
Незалежно від того, як часто ми споживаємо імбир, важко заперечити, що чистити його доволі складно. Однак існує один спосіб, як це зробити легко та швидко.
Більшість людей чистять імбир ножем і так втрачають багато м'якоті. Розповідаємо, як це зробити ложкою.
Цікаво "Гаррі Поттер 20 років потому…": де дивитися довгоочікувану прем'єру в Україні
Чистимо імбир ложкою
Спочатку треба покласти імбир у свій холодильник. Він має бути добре спакований, щоб довго зберігати свіжість.
1. Дістаньте його прямо з холодильника, коли він вам знадобиться.
2. Поламайте імбир на шматочки. Після цього ви також можете покласти його трохи намокнути у прісну воду.
3. Візьміть ложку, бажано з легкими гострими краями і обережно почніть зчищати шкірку з кореня.
За допомогою ложки ви можете зняти шкіру з нерівних місць уздовж імбиру, куди ваші ножі не можуть дістатися.
Спробуйте цей лайфхак вдома. Вам обов'язково вдасться.
Чистимо імбир легко / Фото BHG