Більшість людей чистять імбир ножем і так втрачають багато м'якоті. Розповідаємо, як це зробити ложкою.
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Чистимо імбир ложкою
Спочатку треба покласти імбир у свій холодильник. Він має бути добре спакований, щоб довго зберігати свіжість.
1. Дістаньте його прямо з холодильника, коли він вам знадобиться.
2. Поламайте імбир на шматочки. Після цього ви також можете покласти його трохи намокнути у прісну воду.
3. Візьміть ложку, бажано з легкими гострими краями і обережно почніть зчищати шкірку з кореня.
За допомогою ложки ви можете зняти шкіру з нерівних місць уздовж імбиру, куди ваші ножі не можуть дістатися.
Спробуйте цей лайфхак вдома. Вам обов'язково вдасться.
Чистимо імбир легко / Фото BHG