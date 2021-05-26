8 найдивовижніших місць на планеті, в існування яких важко повірити

Наша планета багата на унікальні об'єкти. Деякі з них створила сама природа, а до якихось доклала руку людина, керуючись часом дуже дивними уявленнями про доцільність та доречність. У будь-якому разі цікаві туристи з усього світу їдуть сюди, щоб подивуватися із цих шедеврів природи та урбанізації.

У нашій добірці – дивовижні місцини, дороги, будівлі й навіть географічні назви (еге ж, вони також приваблюють туристів)... Перевірте, чи знали про них ви.

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1. Рожеве озеро

Це унікальне озеро знаходиться в Австралії й має назву Гільєр. Має унікальний яскравий рожевий колір, за однією з версій, завдяки результату життєдіяльності мікроорганізмів та бактерій. Хоча вчені й досі не дійшли до єдиного висновку стосовно забарвлення водойми.

Озеро Хільєр в Австралії / Фото Special.aviata

2. Найвужча вулиця у світі

Найвужчою вулицею у світі є Шпроєргофштрасе, що в Німеччині. Завширки вона від 31 до 50 сантиметрів.

Найвужча вулиця у світі – у Німеччині / Фото Facts

3. "Худий" будинок

У Бостоні є будинок, який називають «худим» через малі розміри. Так, довжина будівлі становить 3,16 метра.

Унікальний будинок у Бостоні / Фото Pinterest

4. Бюстгальтеровий паркан

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

На паркані в Кардроні вперше бюстгальтери з'явилися ще у 1999 році. Тоді мандрівники так пожартували й залишили свою білизну на видному місці. З кожним роком асортимент бюстгальтерів збільшувався. Згодом місце стали відвідувати туристи.

Особливий паркан у Новій Зеландії / Фото Divnoje

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5. Шосе крізь 16-поверхову офісну будівлю

Шосе пролягає в буквальному сенсі слова крізь Gate Tower Building у японському місті Осака.

Це шосе буквально пронизує будівлю / Фото Timeline

6. Вулиця, занесена до Книги рекордів Ґіннеса як найкрутіша у світі

Знаходиться у Новій Зеландії й має кут нахилу 40 градусів. Завдяки цій особливості на вулиці проводиться багато змагань та масових заходів.

Вулиця у Новій Зеландії / Фото Myplanet

7. Село з найдовшою назвою

Невеличке селище у Вельсі здобуло славу завдяки унікальній назві, яку в 1860-х роках вигадав йому тутешній кравець, щоб привернути увагу туристів.

Вражаюча назва селища / Фото Pinterest

8. Будинок із залізницею

Дев'ятнадцятиповерховий будинок, крізь який проносяться поїзди, – стоїть у місті Чунцин, що в Китаї. Мешканці квартир запевняють, що зовсім не чують гуркоту потягів. Іноді він нагадує шум пральної машинки.

Будинок із залізницею / Фото Alaraby