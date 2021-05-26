В нашей подборке – удивительные места, дороги, дома и даже географические названия (да-да, они также привлекают туристов)... Проверьте, знали ли о них вы.
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1. Розовое озеро
Это уникальное озеро находится в Австралии и называется Хильер. Имеет уникальный яркий розовый цвет, по одной из версий, благодаря результату жизнедеятельности микроорганизмов и бактерий. Хотя ученые до сих пор не дошли к единому выводу относительно окраски водоема.
Озеро Хильер в Австралии / Фото Special.aviata
2. Самая узкая улица в мире
Самой узкой улицей в мире считается Шпройерхофштрасе, что в Германии. Шириной она от 31 до 50 сантиметров.
Самая узкая улица в мире находится в Германии / Фото Facts
3. "Худой" дом
В Бостоне есть дом, который называют «худым» из-за его малых размеров. Так, длина здания составляет 3,16 метра.
Уникальный дом в Бостоне / Фото Pinterest
4. Бюстгальтеровый забор
На заборе в Кардрона впервые бюстгальтеры появились еще в 1999 году. Тогда путешественники так пошутили и оставили свое белье на видном месте. С каждым годом ассортимент бюстгальтеров увеличивался. Впоследствии место стали посещать туристы.
Особый забор в Новой Зеландии / Фото 123rf
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5. Шоссе сквозь 16-этажное офисное здание
Шоссе пролегает в буквальном смысле сквозь Gate Tower Building в японском городе Осака.
Шоссе, которое проходит через здание / Фото Timeline
6. Улица, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как самая крутая в мире
Находится в Новой Зеландии и имеет угол наклона 40 градусов. Благодаря этой особенности на улице проводится много соревнований и массовых мероприятий.
Улица в Новой Зеландии / Фото Myplanet
7. Маленький поселок с очень длинным названием
Небольшой поселок в Уэльсе стал известен благодаря уникальному названию, которое в 1860-х годах придумал ему здешний портной, чтобы привлечь внимание туристов.
Впечатляющее название поселка / Фото Pinterest
8. Дом с железной дорогой
Девятнадцатиэтажный дом, сквозь который проносятся поезда, находится в городе Чунцин, что в Китае. Жители квартир уверяют, что практически не слышат грохота поездов. Иногда он напоминает шум стиральной машинки.
Дом с железной дорогой / Фото Alaraby