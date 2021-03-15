Польський майстер Пшемек Кравчинський робить дивовижні лампи з африканського гарбуза. Він каже, що кожна лампа має унікальний візерунок, який ніколи не буде імітований у майбутньому.

Для створення своїх ламп Кравчинський використовує гарбузи із Сенегалу, Гвінеї та Малі, які, за його словами, мають найкращу форму та якість.

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Першу свою лампу майстер зробив у 2009 році, коли випадково натрапив на плоди гарбуза. Згодом це ремесло стало його найбільшою пристрастю.



Ремесло виготовлення ламп стало пристрастю / Фото Calabarte Handcrafted Lamps

Тоді Кравчинський вивчав будівельну техніку, однак вирішив кинути навчання і повністю віддатися улюбленій справі. Відразу після цього він поїхав до Сенегалу, звідки привіз африканські гарбузи. З того часу вони стали сировиною для його ламп.

Чому африканський гарбуз

Ця щорічна тропічна рослина походить з Африки та Азії. Її сушені плоди використовують для різних цілей: як декоративних, так і практичних. Оскільки гарбуз створений природою, кожен з них є єдиним у своєму роді.



Африканські гарбузи / Фото calabarte

Структура висушеного плода є більш однорідною, ніж структура звичайної деревини. Він не містить ростових кілець, волокон або сучків. Коли світло проходить крізь тонкий шар деревини гарбуза, воно стає червоним або оранжевим.

Процес виготовлення ламп

Спочатку майстер знімає шкіру з гарбуза та очищає його зсередини.

Далі він розробляє малюнок лампи відразу на гарбузі.



Візерунок, нанесений на африканські гарбузи / Фото calabarte

Після того, як візерунок розроблений, Кравчинський гравірує контури.

Наступними кроками є розмітка місця кожного окремого отвору та фарбування гарбуза. Деякі роботи слід виконувати в темряві, щоб контролювати як глибину, так і товщину деревини.

Закінчивши різьблення, починається етап свердління. Щоб досягти найкращих можливих світлових ефектів, кожен отвір повинен бути просвердлений точно в напрямку джерела світла. У більших торшерах кількість отворів може становити майже 30 тисяч.

Останнім етапом є створення бази. Найбільш характерними для ламп Кравчинського є спіральні основи з ажурним різьбленням.

На створення однієї лампи у майстра зазвичай йде 3 – 5 місяців роботи.

Унікальні лампи з африканського гарбуза: дивіться відео Calabarte. Art of light

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В чому шукає натхнення

Найбільше, каже майстер, його надихає фрактальне мистецтво, геометрія та всі типи гармонійних візерунків та конструкцій. Йому подобаються складні, різноманітні та складені візерунки.

Я шукаю натхнення у всьому, що мене оточує; ідея може з’явитися в моїй голові в будь-який момент,

– розповідає Кравчинський.



Кожна лампа є унікальною / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Кожного разу майстер створює новий візерунок / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



На виготовлення однієї лампи йде до 5 місяців / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Заради такого ремесла майстер кинув навчання / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Гармонійний візерунок лампи / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Світло з такої лампи стає червоним та оранжевим / Фото Calabarte Handcrafted Lamps