Гра світла: польський майстер робить дивовижні лампи з африканського гарбуза
Польський майстер Пшемек Кравчинський робить дивовижні лампи з африканського гарбуза. Він каже, що кожна лампа має унікальний візерунок, який ніколи не буде імітований у майбутньому.
Джерело:Сalabarte
Для створення своїх ламп Кравчинський використовує гарбузи із Сенегалу, Гвінеї та Малі, які, за його словами, мають найкращу форму та якість.
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Першу свою лампу майстер зробив у 2009 році, коли випадково натрапив на плоди гарбуза. Згодом це ремесло стало його найбільшою пристрастю.
Ремесло виготовлення ламп стало пристрастю / Фото Calabarte Handcrafted Lamps
Тоді Кравчинський вивчав будівельну техніку, однак вирішив кинути навчання і повністю віддатися улюбленій справі. Відразу після цього він поїхав до Сенегалу, звідки привіз африканські гарбузи. З того часу вони стали сировиною для його ламп.
Чому африканський гарбуз
Ця щорічна тропічна рослина походить з Африки та Азії. Її сушені плоди використовують для різних цілей: як декоративних, так і практичних. Оскільки гарбуз створений природою, кожен з них є єдиним у своєму роді.
Африканські гарбузи / Фото calabarte
Структура висушеного плода є більш однорідною, ніж структура звичайної деревини. Він не містить ростових кілець, волокон або сучків. Коли світло проходить крізь тонкий шар деревини гарбуза, воно стає червоним або оранжевим.
Процес виготовлення ламп
- Спочатку майстер знімає шкіру з гарбуза та очищає його зсередини.
- Далі він розробляє малюнок лампи відразу на гарбузі.
Візерунок, нанесений на африканські гарбузи / Фото calabarte
- Після того, як візерунок розроблений, Кравчинський гравірує контури.
- Наступними кроками є розмітка місця кожного окремого отвору та фарбування гарбуза. Деякі роботи слід виконувати в темряві, щоб контролювати як глибину, так і товщину деревини.
- Закінчивши різьблення, починається етап свердління. Щоб досягти найкращих можливих світлових ефектів, кожен отвір повинен бути просвердлений точно в напрямку джерела світла. У більших торшерах кількість отворів може становити майже 30 тисяч.
- Останнім етапом є створення бази. Найбільш характерними для ламп Кравчинського є спіральні основи з ажурним різьбленням.
- На створення однієї лампи у майстра зазвичай йде 3 – 5 місяців роботи.
Унікальні лампи з африканського гарбуза: дивіться відео Calabarte. Art of light
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В чому шукає натхнення
Найбільше, каже майстер, його надихає фрактальне мистецтво, геометрія та всі типи гармонійних візерунків та конструкцій. Йому подобаються складні, різноманітні та складені візерунки.
Я шукаю натхнення у всьому, що мене оточує; ідея може з’явитися в моїй голові в будь-який момент,
– розповідає Кравчинський.
Кожна лампа є унікальною / Фото Calabarte Handcrafted Lamps
Кожного разу майстер створює новий візерунок / Фото Calabarte Handcrafted Lamps
На виготовлення однієї лампи йде до 5 місяців / Фото Calabarte Handcrafted Lamps
Заради такого ремесла майстер кинув навчання / Фото Calabarte Handcrafted Lamps
Гармонійний візерунок лампи / Фото Calabarte Handcrafted Lamps
Світло з такої лампи стає червоним та оранжевим / Фото Calabarte Handcrafted Lamps
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