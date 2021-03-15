Польский мастер Пшемек Кравчинский делает удивительные лампы из африканской тыквы. Он говорит, что каждая лампа имеет уникальный узор, который никогда не будет имитирован в будущем.

Для создания своих ламп Кравчинский использует тыквы из Сенегала, Гвинеи и Мали, которые, по его словам, имеют наилучшую форму и качество.

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Первую свою лампу мастер сделал в 2009 году, когда случайно наткнулся на плоды тыквы. Впоследствии это ремесло стало его самой большой страстью.



Ремесло изготовления ламп стало страстью / Фото Calabarte Handcrafted Lamps

Тогда Кравчинский изучал строительную технику, однако решил бросить учебу и полностью отдаться любимому делу. Сразу после этого он уехал в Сенегал, откуда привез африканские тыквы. С тех пор они стали сырьем для его ламп.

Почему африканская тыква

Это ежегодное тропическое растение родом из Африки и Азии. Ее сушеные плоды используют для различных целей: как декоративных, так и практических. Поскольку тыква создана природой, каждая из них является единственной в своем роде.



Африканские тыквы / Фото calabarte

Структура высушенного плода является более однородной, чем структура обычной древесины. Он не содержит ростовых колец, волокон или сучков. Когда свет проходит сквозь тонкий слой древесины тыквы, он становится красным или оранжевым.

Процесс изготовления ламп

Сначала мастер снимает кожу с тыквы и очищает ее изнутри.

Далее он разрабатывает рисунок лампы сразу на тыкве.



Узор, нанесенный на африканские тыквы / Фото calabarte

После того, как узор разработан, Кравчинский гравирует очертания.

Следующими шагами является разметка места каждого отдельного отверстия и покраска тыквы. Некоторые работы следует выполнять в темноте, чтобы контролировать как глубину, так и толщину древесины.

Закончив резьбу, начинается этап сверления. Чтобы достичь наилучших возможных световых эффектов, каждое отверстие должно быть просверлено точно в направлении источника света. В больших торшерах количество отверстий может составить около 30 тысяч.

Последним этапом является создание базы. Наиболее характерными для ламп Кравчинского являются спиральные основы с ажурной резьбой.

На создание одной лампы у мастера обычно уходит 3 – 5 месяцев работы.

Уникальные лампы из африканской тыквы: смотрите видео Calabarte. Art of light

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В чем ищет вдохновение

Больше всего, говорит мастер, его вдохновляет фрактальное искусство, геометрия и все типы гармонических узоров и конструкций. Ему нравятся сложные, разнообразные и составленные узоры.

Я ищу вдохновение во всем, что меня окружает; идея может появиться в моей голове в любой момент,

– рассказывает Кравчинский.



Каждая лампа уникальна / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Каждый раз мастер создает новый узор / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



На изготовление одной лампы идет до 5 месяцев / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Ради такого ремесла мастер бросил учебу / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Гармоничный узор лампы / Фото Calabarte Handcrafted Lamps



Свет из такой лампы становится красным и оранжевым / Фото Calabarte Handcrafted Lamps